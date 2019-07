Rammstein: Sean Lennon will in Backstage-Bereich - Till Lindemanns Reaktion sitzt

Dann bricht am 8. Dezember 1980 für viele eine Welt zusammen, vor allem für Ono. Vor dem pompösen New Yorker „Dakota“-Gebäude, in dem die Familie eine ganze Etage bewohnt in dem die Lennon-Witwe bis heute lebt, erschießt Mark Chapman den Musiker. Nur Stunden zuvor hatte Star-Fotografin Annie Leibovitz das Paar noch gemeinsam fotografiert – Lennon, der sich nackt an seine mit Jeans und Rollkragen-Pulli bekleidete Frau schmiegt.

Foto: Keystone / Getty Images