Mordfall Susanna: Ali. B. zu lebenslänglich verurteilt - Gericht macht weiteren Beschluss

Wiesbaden.. Wegen Mordes an der 14-jährigen Susanna aus Mainz hat das Landgericht Wiesbaden den Angeklagten Ali B. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter stellten am Mittwoch in ihrem Urteil zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit für den irakischen Flüchtling so gut wie ausgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für den Angeklagten Ali B. beantragt. Die Verteidigung verzichtete in ihrem Plädoyer auf einen Antrag für ein konkretes Strafmaß.

Das Landgericht sah es als erwiesen, dass der 22-Jährige Susanna vor mehr als einem Jahr in einem Waldgebiet in der Nähe des Wiesbadener Stadtteils Erbenheim vergewaltigt und ermordet hat. Die Leiche des Mädchens aus Mainz war am 6. Juni 2018 in einem Erdloch in der Nähe von Bahngleisen gefunden worden. Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden von Susanna waren die Einsatzkräfte nach einem Zeugenhinweis auf das Versteck mit dem toten Mädchen gestoßen.

Mit dem Urteilsspruch folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Vertreter der Anklage hatten dem irakischen Flüchtling vorgeworfen, Susanna erwürgt zu haben, um die Vergewaltigung zu verdecken. Er habe kaltblütig, zielgerichtet und heimtückisch gehandelt. Die Verteidigung hatte keinen konkreten Strafantrag gestellt.

Mordfall Susanna: Ali B. bekommt lebenslänglich – Das Wichtigste in Kürze:

Für den Mord an der 14-jährigen Susanna muss Ali B. lebenslang ins Gefängnis

Das Urteil wurde vom Landgericht Wiesbaden verkündet

Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest

Damit folgten die Richter der Empfehlung der Staatsanwaltschaft

Fall Susanna – Angeklagter Ali B. bestreitet Vergewaltigung

Ali B. hatte zu Beginn des Prozesses gestanden, die Susanna aus Mainz in der Nacht zum 23. Mai 2018 in einem Waldstück bei Wiesbaden-Erbenheim getötet zu haben. „Es wurde vor meinen Augen schwarz, dann kam es zu diesem Ereignis. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte“, hatte er gesagt. Die vorausgegangene Vergewaltigung, die ihm die Anklage zur Last legt, bestritt er dagegen. Der Sex sei einvernehmlich gewesen. In einem weiteren Prozess muss sich der Iraker wegen der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens verantworten.

Die Leiche der Schülerin war am 6. Juni vergangenen Jahres in einem Erdloch nahe Bahngleisen gefunden worden, rund zwei Wochen nach dem Verschwinden des Mädchens. Alle Infos zum Mordfall Susanna.

• Mehr zum Thema: Ermittlungen gegen Chef der Bundespolizei im Fall Susanna

Tatverdächtiger im Fall Susanna nach Deutschland überstellt

Bei der Mutter von Susanna hat sich der 22-Jährige im Prozess für die Tat entschuldigt. Ali B. war 2015 aus dem Irak nach Deutschland gekommen. Sein Asylantrag wurde Ende 2016 abgelehnt. Der Angeklagte hatte sich kurz nach der Tat mit seiner Familie in den kurdisch kontrollierten Nordirak abgesetzt. Er wurde von kurdischen Sicherheitskräften gefasst und von der Bundespolizei nach Deutschland überführt. Warum der Mordfall Susanna noch drängende Fragen aufwirft. (dpa/epd/sdo)