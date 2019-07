Deutsche Bahn: Durchsage in ICE zu Bombenräumung provoziert Frau

Berlin.. Die Räumung von Weltkriegsbomben ist keine Seltenheit in Deutschland. Immer wieder hat das auch Auswirkungen auf den Verkehr – Straßen werden gesperrt, Zugverbindungen unterbrochen. So auch am Sonntag in Frankfurt: Wegen der Arbeiten an einem Blindgänger mussten diverse ICE warten.

Die Reisegäste wurden vom Personal in den Zügen über die Verzögerungen informiert. Allerdings offenbar nicht überall gleichermaßen neutral. Eine Reisende in einem ICE fühlte sich von der Art, in der die Unterbrechung angekündigt wurde, abgestoßen. Nutzte ein Mitarbeiter Nazi-Terminologie?

Deutsche Bahn: Nutzte Mitarbeiter Nazi-Vokabular?

Julietta Ruth-Fix postete auf der Facebook-Seite der Deutschen Bahn ihre Beschwerde, direkt aus dem ICE von München nach Frankfurt. Folgendes sei gesagt worden: „Liebe Fahrgäste. Unser Zug hat wegen der Entschärfung einer Bombe, die die Westalliierten auf die unschuldige Bevölkerung Frankfurts abgeworfen haben, zur Zeit 45 Minuten Verspätung.“

Die Frau richtet die Frage an das Facebook-Team, ob es „im Sinne der Deutschen Bahn“ sei, dass „Mitarbeiter politische Statements verbreiten“.

Tatsächlich reagierte das Team der Bahn – und entschuldigte sich. „Kulturelle Vielfalt, Offenheit, Toleranz und Respekt sind Grundwerte der Deutschen Bahn. Rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen widersprechen diesen Unternehmenswerten.“

Bahn prüft arbeitsrechtliche Schritte

Diese 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe war Schuld an den Verzögerungen.

Da Ruth-Fix sich auch an den Service gewandt habe, werde man „dem Ganzen auch intern nachgehen und entsprechend auf den Kollegen zugehen.“ Es sei richtig, dass sie keinen direkten Kontakt zu dem Mitarbeiter haben könne. „Dies ist aus Datenschutzgründen – also auch zu Ihrem Schutz, aber auch des Mitarbeiters – nicht vorgesehen. Persönliche Daten werden daher auch nicht weitergetragen“, hieß es von Seiten der Bahn.

Ruth-Fix hat inzwischen auch dem „Stern“ ein Interview gegeben – und schießt darin hart gegen den Fahrer. In ihren Augen seien das Nazis, die so reden, „jetzt mal deutlich ausgedrückt“. Gleichzeitig solidarisieren sich in den Kommentaren einige Facebook-Nutzer mit dem Fahrer – man solle nicht alles so eng sehen und nicht immer gleich alle als Nazis beschimpfen.

Die Bahn nimmt den Vorfall durchaus ernst und erklärte, man prüfe arbeitsrechtliche Schritte.

