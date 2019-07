Kind ertrinkt bei Kita-Ausflug – Erzieherin ist angeklagt

Ahrensburg.. Das Amtsgericht Ahrensburg setzt am Montag das Verfahren gegen eine Erzieherin nach dem Unfalltod eines zweijährigen Kindes fort. Der Erzieherin wird vorgeworfen, wie Aufsichtspflicht vernachlässigt und so den Tod des Kindes fahrlässig verschuldet zu haben.

Zum Wochenstart geht die Beweisaufnahme in dem Prozess weiter. Der Fall zu dem verhandelt wird, hat sich im Jahr 2016 ereignet. Ein Junge war bei einer Reise einer Kita auf dem Gelände eines Jugendheims in Hoisdorf im Kreis Stormarn in einen Teich gefallen und ertrunken.

Kita-Prozess: Starb Junge, weil Betreuerin nicht aufpasste?

In einem Teich im Landschaftsschutzgebiet Hoisdorfer Teiche ist 2016 ein Junge bei einem Kita-Ausflug ertrunken.

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Die nun Angeklagte Erzieherin war eine von sieben Erwachsenen, die auf die Kinder im Alter von einem bis sieben Jahren beaufsichtigen sollten.

Zu Beginn des Prozesses vor drei Wochen hatte die Angeklagte über ihre Verteidigerin erklärt, sie empfinde es als ungerecht, dass ihr die alleinige Schuld an dem Unglück gegeben werde. Auch den übrigen Betreuern seien Aufsichtspflichten übertragen worden.

An den vorangegangenen Prozesstagen waren unter anderem weitere Betreuer und Rettungskräfte befragt worden. Ob der Prozess am Montag zu Ende gehen wird, war zunächst unklar. (dpa/ac))