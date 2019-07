Venedig: Kreuzfahrtschiff mit Beinahe-Unfall - Kapitän verhindert Unfall mit 2800 Passagieren

Die Costa Deliziosa ist in Venedig knapp einem Unfall entgangen. Das Kreuzfahrtschiff fuhr bei Unwetter gefährlich nah am Ufer vorbei.

Venedig.. Beinahe wäre es in Venedig erneut zu einem Unglück mit einem Kreuzfahrtschiff gekommen: Die „Costa Deliziosa“ fuhr am Sonntag bei einem Unwetter gefährlich nahe an der Pier in Giardini vorbei, wo das Kunstfestival Biennale stattfindet. Der Kapitän konnte ein größeres Unglück jedoch vermeiden.

Das fast 300 Meter lange Schiff, das über 2800 Gäste an Bord nehmen kann, verfehlte nur knapp eine Jacht und weitere Boote, wie italienische Medien berichteten. Laut dem TV-Sender Rai habe die „Costa Deliziosa“ den Hafen mithilfe von Schleppern verlassen wollen, dann aber wohl aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse Schwierigkeiten gehabt, den Kurs zu halten.

„Costa Deliziosa“: Panik bei Passagieren der Fähren

Der Kapitän habe schließlich ein Notsignal abgesetzt, während die Schlepper sich weiter abmühten, das Kreuzfahrtschiff gerade zu halten. Unter den Passagieren der kleinen Fähren sei Panik ausgebrochen – und auch die Beobachter am Ufer hätten es mit der Angst zu tun bekommen.

Ein Video der Zeitung „La Repubblica“ zeigt das gefährliche Manöver der „Costa Deliziosa“. Im Hintergrund ist zu hören, wie ein Mann aufgebracht immer wieder ruft: „Das sind alles Verbrecher!“

Kreuzfahrtschiff: Kollision in Venedig löst Proteste aus

Erst Anfang Juni war ein Kreuzfahrtschiff der MSC Cruises in der italienischen Lagunenstadt beim Anlegen plötzlich außer Kontrolle geraten und in ein Boot voller Reisegäste gekracht. Vier Menschen wurden verletzt.

Die Kreuzfahrtgesellschaft machte ein „technisches Problem“ für den Unfall verantwortlich. Dass die gigantischen Schiffe durch die Lagune der Weltkulturerbestadt fahren, ist höchst umstritten. Nach dem Unfall der MSC Opera nahmen die Proteste gegen Kreuzfahrtschiffe wieder zu. Überhaupt sind die Touristenmassen ein Problem – weshalb Venedig Eintrittsgeld beschlossen hat

