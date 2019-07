Jonas aus GZSZ: Schauspieler van Deventer bekommt erstes Kind

Berlin.. Es ist durchaus ein Jahr der neuen Erfahrungen für Felix van Deventer. Der 23-Jährige saß im Januar im RTL-Dschungelcamp in Australien fest – nach rund zwei Wochen verließ er die Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ dann auch als Zweitplatzierter. Und jetzt beginnt ein wohl noch größeres Abenteuer.

Der Star aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, ist Vater geworden. Auf Instagram postete der Schauspieler das Foto einer Babyhand mit dem Finger eines Erwachsenen. Nachdem er im Dschungel bekanntgegeben hat, dass er und seine Freundin ein Kind erwarten, dürfte das die offizielle Bestätigung sein, dass das Kind von ihm und Partnerin Antje Zinnow nun auf der Welt ist.

Felix van Deventer: Kind von GZSZ-Star heißt Noah

Und ausgehend von dem Kommentar des Vaters, „Ich werde dich immer beschützen NOAH“ lässt sich dann auch auf den Namen und mithilfe des Hashtags #06072019 auf den Geburtstag schließen: Samstag. Zinnow nutzte eine Instagram-Story, um das Bild in die digitale Welt zu schießen. Sie schrieb dazu: „Endlich zu dritt“.

Am 18. Juni hatte sich van Deventer noch oberkörperfrei auf Instagram gezeigt, sein Gesicht an den Babybauch seiner Freundin gedrückt, die in Unterwäsche posierte: „Dein Herzschlag ist mein wertvollster Besitz“, hatte er dazu geschrieben. Seit Sommer 2014 spielt er in der RTL-Soap Jonas Seefeld.

Gratulationen auch von Kollegen aus Soap und Dschungel

Unter den Gratulanten in den Kommentaren findet sich auch eine, die mit van Deventer im Dschungel saß, diesen aber sogar mit dem ersten Platz verließ. Evelyn Burdecki gratulierte euphorsich: „Omg !!!!“ Herzlichen Glückwünsch“. Es folgen diverse Smileys, dazu gibt es unter anderem die Aufforderung: „Gib dem Baby einen Riesen Kuss von mir mit rotem Lippen (sic)“

Mit-Camper Domenico De Cicco kommentierte ebenfalls: „Baby izzzz da, alles gute euch 3“. GZSZ-Kollegin Maria Wedig gratulierte auch, ließ noch der Mutter ausrichten, „sie soll sich gut erholen.“

Anfang Juli hatte die ehemalige GZSZ-Darstellerin Sila Sahin ihr zweites Kind mit dem Fußballer Samuel Radlinger bekommen – elf Montae nach Sohn Elija. Auch sie postete zuerst eine Babyhand. Daniel Fehlow hatte im Februar eine GZSZ-Pause eingelegt – für Familienzeit. (ses)