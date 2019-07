Mülheim/Ruhr: Kinder-Gruppe soll Frau vergewaltigt haben - Jugendamt kennt mutmaßliche Täter

Mülheim/Ruhr In der Nähe dieses Gebüsches, das am Radschnellweg liegt, soll eine junge Frau von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und sexuell missbraucht worden sein.

Mülheim/Ruhr.. Die Vorwürfe wiegen schwer: Drei 14-Jährige und zwei Zwölfjährige sollen eine Frau in ein Gebüsch gezerrt und sie dort vergewaltigt haben: Nach dem schweren Sexualdelikt in Mülheim an der Ruhr gibt es neue Erkenntnisse in dem Fall: Wie die „WAZ“ berichtet, seien zwei der Familien der mutmaßlichen Täter dem Jugendamt bekannt.

Darüber hinaus kenne das Jugendamt offenbar auch die Familie des Opfers. Die Stadt suche nun das Gespräch mit allen Familien, heißt es weiter. Vier der fünf Tatverdächtigen stammen laut dem Bericht aus Mülheim. Auf welche Schule sie gehen, sei aber noch nicht klar. Das müssten erst weitere Recherchen der Stadt zeigen.

Kinder missbrauchen offenbar Frau – Das Wichtigste in Kürze:

In Mülheim an der Ruhr soll eine Frau von Kindern in einem Gebüsch missbraucht worden sein

Dringend tatverdächtig sind zwei Zwölfjährige und drei 14-Jährige

Sie sind wieder auf freiem Fuß

Die Stadt rät den Eltern der jüngeren Kinder, sie aus der Schule zu nehmen

Das Jugendamt kannte die mutmaßlichen Täter offenbar bereits

Die dringend tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen sollen am Montag ganz normal zur Schule gehen, während die Ermittlungen weiterlaufen. Wie kam es zu der Tat? Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil ihr Hund nicht mit dem Bellen aufgehört habe, teilte die Polizei mit.

Sie hätten im Grünen hinter ihrem Garten die verletzte junge Frau und zwei männliche Personen entdeckt und die Polizei verständigt. Die beiden Verdächtigen seien über einen parallel verlaufenden Radweg geflohen, die Frau blieb zurück. Die Anwohner riefen die Polizei und kümmerten sich um das Opfer.

Kinder stellten sich der Polizei

Nach einer Fahndung hatte die Polizei die Gruppe gestellt. Der Verdacht gegen die Kinder und Jugendlichen habe sich dabei „verdichtet“, heißt es in der Mitteilung.

Am Montagmorgen war zunächst unklar, ob die drei 14 und zwei 12 Jahre alten Verdächtigen tatsächlich am Schulunterricht teilnehmen. Die Stadt hatte den Eltern der Jüngeren geraten, die Kinder für den Rest der Woche bis zu den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen nicht zur Schule zu schicken.

Das Opfer, eine junge Frau, wurde im Krankenhaus behandelt. Sie wird danach weiter polizeilich unterstützt, hieß es in einer Mitteilung. „Es war Gewalt im Spiel, massive Gewalt“, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Jugendamt will den Eltern der beiden mutmaßlich am Verbrechen beteiligten Zwölfjährigen die Hilfe anbieten.

„Falls wir einen desolaten Zustand vorfinden, würden wir auch eingreifen und die Kinder aus den Familien nehmen“, wird eine Sprecherin der Stadt zitiert. Die Familien seien dem Amt aber nicht bekannt, heißt es.

Wurde die Vergewaltigung gefilmt?

Zwei aus der Gruppe soll die Frau unter einem Vorwand in einen Wald gelockt haben, wo es dann zu der Vergewaltigung kam. Einem „Bild“-Bericht zufolge sollen die mutmaßlichen Täter die Vergewaltigung sogar gefilmt haben. Das bestätigte die Polizei nicht. Fachleute sehen bei Gruppenvergewaltigungen eine gefährliche Kombination von Sexualität, Machtdemonstration und Gruppendynamik. Häufig würden solche Taten gefilmt, um mit der Tat zu prahlen.

„Es gibt keine Begleitung für die drei 14-Jährigen“, sagte ein Polizeisprecher. Weil sie strafmündig seien, sei es Sache der Polizei, wie sie betreut werden, berichtet die „WAZ“.

Nachricht vom 7. Juli: Die Jugendlichen seien am Samstag offiziell befragt und dann wieder ihren Eltern übergeben worden. Für sie gelte weiter die Schulpflicht. Das Opfer, eine junge Frau, wurde im Krankenhaus behandelt. Sie wird danach weiter polizeilich unterstützt, hieß es in einer Mitteilung.

Frau vergewaltigt: Tatverdächtige Kinder auf freiem Fuß

Bei den Familien der beiden zwölfjährigen Verdächtigen werde sich am Montagvormittag das Jugendamt einschalten und Hilfe anbieten, sagte ein Stadtsprecher. Die Kinder dürften dann aber längst in der Schule sein, sagte er. Strafmündig ist man in Deutschland erst ab 14.

Falls die Mitarbeiter den Eindruck gewännen, dass die Familien mit der Situation nicht fertig werden, sei bei den Zwölfjährigen generell auch ein aktives Eingreifen bis hin zur Entnahme der Kinder aus den Familien möglich. Für den Rest der Woche rate die Stadt den Eltern, die Kinder nicht zur Schule zu schicken. Danach beginnen in Nordrhein-Westfalen ohnehin die Sommerferien.

Polizeisprecher: Ermittler haben noch viel Arbeit vor sich

Ermittelt wird gegen fünf Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf beziehungsweise 14 Jahren. Das Quintett soll eine junge Frau in einem Gebüsch missbraucht haben. Die Jugendlichen und Kinder waren am Wochenende nach der Tat von der Polizei aufgegriffen worden.

Die drei 14-Jährigen und zwei 12-Jährigen seien weiterhin „dringend tatverdächtig“. Polizeisprecher Peter Elke nennt den Vorfall „eine üble Sache“, die Ermittler hätten noch eine Menge Arbeit vor sich, „bis wir ein halbwegs gesichertes Bild haben“.

Verletzte Frau wird ärztlich und psychologisch betreut

Das Opfer ist eine Deutsche, sie lebt in Mülheim. Was noch ihr und den mutmaßlichen Tätern bekannt ist:

Die verletzte junge Frau kam ins Krankenhaus und wird betreut. Sie soll bereits erwachsen sein.

Weitere Angaben zu ihrer Person und zur Art des Übergriffs macht die Polizei aus Gründen des Opferschutzes nicht.

Die Ermittlungen wegen eines schweren Sexualdeliktes deuteten aber auf eine mögliche Vergewaltigung hin.

Die mutmaßlichen Täter stammen aus Bulgarien. Sie seien in ebenfalls in Mülheim an der Ruhr gemeldet und hätten dort ihren festen Wohnsitz, so der Polizeisprecher.

Anwohner entdeckten die Frau, Täter flüchteten zunächst

In der Nähe dieses Gebüsches soll eine junge Frau von einer Gruppe Jugendlicher und Kinder überfallen und sexuell missbraucht worden sein.

Foto: Roland Weihrauch / dpa

Wie die Polizei berichtet, waren Anwohner am Freitagabend gegen 22.15 Uhr stutzig geworden, weil ihr Hund in der Wohnung plötzlich unruhig geworden war. In einem kleinen Grünstreifen hinter ihrem Garten sahen sie dann die junge Frau und zwei männliche Personen. Als die Anwohner sich bemerkbar machten, flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter.

Mehrere Streifenwagen, Zivilbeamte und Hundeführer machten sich von den Anwohnern alarmiert auf den Weg. Fußläufig knapp zwanzig Minuten entfernt hatte eine Streifenwagenbesatzung dann „den richtigen Riecher“, wie Polizeisprecher Elke sagt.

Gegen die fünf Kinder und Jugendlichen habe sich dann schnell der Verdacht erhärtet. Sie mussten mit zur Wache und wurde in Anwesenheit ihrer Eltern vernommen.

Noch sind viele Fragen offen, etwa in welchem Verhältnis die Verdächtigen zueinander stehen, ob sie zum Beispiel miteinander verwandt sind. Oder ob sie polizeilich bereits in Erscheinung getreten sind.

Dass sie den Übergriff gefilmt haben könnten, sei „möglich“, sagte Polizeisprecher Elke, aber noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Waffen seien nach jetzigem Kenntnisstand nicht im Spiel gewesen. Klar aber sei, dass die Verdächtigen ihr Opfer auf der Straße abgegriffen und dann gewaltsam mitgenommen hätten.

Jugendamt wird sich einschalten und Familien Hilfe anbieten

Mülheims Oberbürgermeister Ulrich Scholten zeigt sich auf Anfrage „entsetzt über diese Tat“. „Ich bin schockiert, dass so etwas in unserer Stadt passiert“, sagt Scholten. Es sei in diesem Zusammenhang umso nötiger, auf mehr Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft zu setzen: „Wegschauen darf nicht sein.“

Stadtsprecher Volker Wiebels teilte mit, dass das Jugendamt am Montag die Familien der beiden Zwölfjährigen besuchen wird. „Wir wollen unsere Hilfe anbieten“, sagt Wiebels. Die Familien seien dem Jugendamt nicht bekannt. „Falls wir einen desolaten Zustand vorfinden, würden wir auch eingreifen und die Kinder aus den Familien nehmen.“

Das Jugendamt empfiehlt den Kindern, in dieser Woche nicht mehr zur Schule gehen. „Obwohl Schulpflicht besteht, raten wir das den Familien zum Schutz der Kinder.“ In einer Woche beginnen in Nordrhein-Westfalen die Schulferien. Da die drei 14-jährigen Tatverdächtigen strafmündig sind, sei deren Betreuung „Sache der Polizei“.

Erst vor wenigen Tagen soll eine 18-Jährige auf Mallorca von einer Gruppe junger Männer vergewaltigt worden sein. In Freiburg läuft derzeit ein Prozess zu einem ähnlichen Delikt: Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg stehen elf junge Männer vor Gericht.

Der Fall erinnert auch an die Gruppenvergewaltigung einer 13-Jährigen im vergangenen Jahr in Velbert. Insgesamt acht bulgarischstämmige Jugendliche waren dafür später vom Landgericht Wuppertal zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Dieser Text ist zuerst auf waz.de erschienen.