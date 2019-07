Wien: U-Bahnen werden testweise parfümiert – Voting über Gerüche

U-Bahnfahren in Wien soll angenehmer werden – durch frischen Duft statt Schweiß in der Nase. Der soll aus den Klimaanlagen kommen.

Wien. Wer schon mal einen Bahnhof betreten hat, in dem sich ein Laden der Kosmetikmarke „Lush“ befindet, kennt den Effekt: Statt nach abgestandenem Bier und menschlichen Ausdünstungen duftet es nach Seife und Badezusätzen.

Auch die Wiener Linien planen nun ihre Fahrgäste mit Düften zu beglücken. Allerdings nicht an Haltestellen, sondern direkt in den U-Bahnen. In vier Zügen sollen im Juli testweise die Geruchsnoten „Relax“, „Energize“, „Fresh White Tea“ und „Happy Enjoy“ – alle allergiegetestet – über die Klimaanlage verströmt werden. Das kündigte die für die Wiener Linien zuständige Stadträtin Ulli Sima am Mittwoch an.

Wiener U-Bahnen duften bald: Online-Voting über Lieblingsgeruch

Die Fahrgäste könnten dann auf der Homepage der Verkehrsbetriebe über diese Schnupperfahrten abstimmen. Ziel der Aktion sei es, das Fahren mit den Bahnen gerade in Zeiten, in denen Hitze und Schweiß Themen seien, attraktiver zu machen.

Nach dem Votum der Fahrgäste wird über die weitere Vorgehensweise für den nächsten Sommer entschieden. Eine Beduftung der ganzen Flotte sei aber nicht geplant, machte Sima klar. Die Wiener Linien betonten auf Nachfrage, dass es sich bei der Aktion nicht um einen Scherz handele. (dpa/cho)