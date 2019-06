Messerangriff im Linienbus - Opfer lebensgefährlich verletzt

Bei einer Messerattacke in einem Linienbus ist am Donnerstagabend am Düsseldorfer Flughafen der Fahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Düsseldorf. Ein Busfahrer ist in einem Linienbus mit einem Messer angegriffen worden und schwebt in Lebensgefahr. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag am Düsseldorfer Flughafen. Nach Angeben der Polizei handelte es sich wohl um einen gezielten Angriff.

Der 37-jährige mutmaßliche Täter hatte am Abend den 55-jährigen Busfahrer mit einem Messer attackiert und war anschließend gefasst worden. voraussichtlich am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Polizeisprecher Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu der Tat kam, ist bislang unklar.

Erst kürzlich hatte ein Jugendlicher an einer Bushaltestelle auf einen 47-Jährigen erstochen . Seit einiger Zeit diskutieren die Minister der Länder ein Messerverbot in der Öffentlichkeit , vor allem vor sensiblen Zonen wie Kitas, Schulen und Bahnhöfen . (dpa/vem)