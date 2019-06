Flixbus: Fahrer lässt Oma mit Enkeln in Prag stehen - absichtlich

Der Hauptbahnhof in Prag bei Nacht. Hier in der Nähe hat ein Flixbus-Fahrer eine Frau aus Freising mit ihren beiden Enkeln am Busbahnhof stehengelassen.

Berlin. Ein Auflug einer Frau mit ihren Enkelkindern aus Freising bei München nach Warschau endete für die drei am Sonntag anders als erwartet: allein im nächtlichen Prag, ohne Geld und Papiere.

Problem war, dass die Frau Opfer eines Verbrechens geworden war. Mitleid allein reichte aber nicht, um sie doch noch ans Ziel bringen – Oma und Enkel mussten erst einmal sehen, wo sie bleiben.

Wie der „Münchner Merkur“ berichtet, hatte die 72-Jährige ihren 11- und 12-jährigen Enkeln die über tausend Kilometer lange Rückreise von Polen nach München mit dem Flixbus angetreten, im tschechischen Prag mussten sie umsteigen. Während des Zwischenstopps bemerkte die Frau, dass ihr der Pass geklaut worden war.

Zu dem Umsteigestress kam dann also auch noch die Aufregung um die vermissten Papiere. Allerdings war das noch nicht das ärgerlichste für die Seniorin.

Flixbus-Fahrer lässt Oma mit Enkeln am Busbahnhof stehen

Beim Umsteigen weigerte sich der zweite Flixbus-Fahrer dann, die Familie mitzunehmen. „Das Ticket hatte ich ausgedruckt dabei, aber ich konnte mich leider nicht mehr ausweisen“, sagte die Betroffene gegenüber dem „Münchner Merkur“. Auch die Ausweise der Kinder genügten nicht.

Der Fahrer soll die drei am Busbahnhof sitzengelassen haben und ohne sie losgefahren sein. In ihrer Verzweiflung soll die Seniorin ihre Tochter angerufen haben, die sich wiederum an Flixbus wandte. „Doch die Beschwerde wurde von Flixbus einfach ignoriert“, erzählte sie dem „Merkur“.

Seniorin erlitt Kreislaufzusammenbruch

Für die ältere Frau schien das alles zu viel: Sie erlitt einen Kreislaufzusammenbruch und kam ins Krankenhaus. Die hinzugerufene Polizei half schließlich weiter und forderte Ersatzdokumente vom Konsulat an. Die Beamten ließen die drei auf der Wache übernachten. Ohne Pass hätten die drei kein Hotel buchen können.

Am Montagmittag konnte die Familie ihre Reise dann fortsetzen – im Zug. Am späten Abend sollen sie in München angekommen sein. „Wir sind enttäuscht, aber vor allem erschrocken über den Mangel an Kundenservice“, sagte die Tochter und Mutter dem „Merkur“. „Flixbus hätte sich um die Sicherheit meiner Familie kümmern müssen. Aber sie haben auf ganzer Linie versagt.“

Flixbus-Sprecher: „Ohne Ausweisdokument nicht über Ländergrenzen“

„Wir bedauern sehr, dass der Verlust des Ausweises für die Reisenden solch unangenehme Folgen hatte“, erklärte ein Flixbus-Sprecher dem Internetportal reisereporter.de. „Dennoch kann Flixbus Fahrgäste ohne Ausweisdokument nicht über Ländergrenzen hinweg befördern.“ Das stehe auch klar in den allgemeinen Beförderungsbedingungen des Unternehmens. Auch eine Kopie des Ausweises reiche nicht aus. „Grundsätzlich sind Ausweisdokumente im Original mitzuführen“, sagte der Sprecher gegenüber dem Portal.

„Um die anschließende Unterstützung der Familie zu gewährleisten, hätte der Fahrer die Reisenden allerdings mit der Nummer unseres Kundenservices versorgen müssen, welcher rund um die Uhr erreichbar ist“, so der Sprecher weiter. Mit dem Busfahrer werde das Unternehmen Kontakt aufnehmen und ihn für die Zukunft dahingehend sensibilisieren, dass er in solchen Fällen die Betriebssteuerung kontaktieren werde.

In jüngster Vergangenheit ist es zu verschiedenen zum Teil schweren Zwischenfällen bei dem Fernbusunternehmen gekommen: Bei Görlitz mussten Flixbus-Passagiere stundenlang in der Hitze auf einen Ersatzbus warten . Auf der Fahrt nach München hatte ein Mann in einem der grünen Busse onaniert , auf der Strecke nach Leipzig hatte sich ein Flixbus überschlagen. Zu den Vorfällen äußerten sich bereits Politik und Verbände . Konkurrenz droht dem Unternehmen aus durch einen neuen Anbieter: BlaBlaBus . (vem)