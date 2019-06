Wibke Bruhns gestorben: ZDF-Nachrichtensprecherin tot

Berlin. Wibke Bruhns ist tot. Die ZDF-Nachrichtensprecherin starb am Donnerstagabend im Alter von 80 Jahren, teilte das ZDF unter Berufung auf die Familie von Bruhns mit. Bruhns war als erste deutsche Nachrichtensprecherin in Westdeutschland bekannt geworden. 1971 hatte sie die heute-Nachrichten des ZDF zum ersten Mal moderiert – ein Novum für die damalige BRD. In Ostdeutschland gab es zu diesem Zeitpunkt schon längst Frauen in Nachrichtensendungen.

Doch ihre Zeit beim ZDF war nur von kurzer Dauer. Nach zwei Jahren verlässt sie den Sender wieder. „Ich war weder aufgeregt noch hatte ich das Gefühl, es sei irgendetwas Besonderes“, sagte sie in einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ im Jahr 2010. Nur ein Jahr arbeitete Bruhns beim ZDF. Mehr als 40 Jahre später sollte sie in ihrer Biografie „Nachrichtenzeit“ schreiben, dass der Job „hundsmiserabel“ bezahlt gewesen sei.

Darüber hinaus arbeitete Bruhns als Journalistin für den „Stern“. Mehrere Jahre lebte sie deshalb in Israel und den USA. Zudem war sie Sprecherin der Expo 2000. Auch als Autorin machte sich Bruhns einen Namen. 2004 veröffentlichte sie den Bestseller „Meines Vaters Land“. Darin geht es um ihren Vater, der erst Reserveoffizier der SS war und dann zum Mitwisser des Hitler-Attentats wurde.

Georg Klamroth, so sein Name, wurde 1944 hingerichtet. „Ich habe das Buch geschrieben, weil ich ihm sein Leben wiedergeben wollte“, sagte sie zum „Deutschlandfunk“. Bruhns war als Kind in Internaten groß geworden. Sie hatte vier Geschwister.

Für Aufregung sorgte in den 70er Jahren ihre Unterstützung als Nachrichtensprecherin für den späteren Bundeskanzler Willy Brandt. Es gab sogar Gerüchte, dass Bruhns Brandts Geliebte gewesen sei, wogegen sie sich mehrfach gerichtlich gewehrt hatte. Diese Geschichte passt gut in das Leben von Bruhns, die immer sagte, was sie wollte.

So verwundert es kaum, dass Bruhns nach dem Bau der Berliner Mau 1961 ihr Volontariat bei der „Bild“-Zeitung abbrach – aus politischen Gründen, wie sie sagte. Anschließend wechselte sie erst zum NDR, dann zum ZDF.

Bruhns hinterlässt zwei Töchter. Zuletzt lebte die Journalistin als freie Autorin Berlin.

Erst vor etwa zwei Wochen wurde bekannt, dass auch der frühere „Tagesschau“-Sprecher Wilhelm Wieben gestorben ist.

