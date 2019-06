Plau am See: Pärchen bei Sex am Strand gestoppt

Die Polizei hat in Plau am See ein Pärchen beim Sex auf einem Autodach am Strand gestoppt (Archivfoto).

Berlin. In Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern ist es am Wochenende zu einem Polizeieinsatz wegen eines Liebesspieles gekommen. Strandbesucher hatte sich über zwei Frauen beschwert, die Sex auf einem Autodach hatten. Das Auto parkte frei einsehbar auf einem Strandparkplatz.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurde Anzeige gegen das Pärchen erstattet. Vorangegangen waren Beschwerden von Badegästen, die sich gestört gefühlt hatten. Die Polizei wies darauf hin: „Nicht in der Öffentlichkeit!“

„Heißer“ Einsatz in #PlauamSee:

▶️2 junge Frauen 👭 übten ihr Liebesspiel auf einem Autodach aus

▶️dieses befand sich auf einem öffentlichen Parkplatz eines Strandes

▶️Badegäste fühlten sich gestört

▶️Polizisten beendeten das Vergnügen

▶️Anzeige

Tipp: Nicht in der Öffentlichkeit! pic.twitter.com/Y1Se5OhmGa — Polizei Ludwigslust (@PolizeiLWL) June 17, 2019

Unter Nutzern in sozialen Netzwerken sorgte nicht nur der Vorfall an sich, sondern auch die Verbreitung der Meldung für Erheiterung. So wiesen Twitter-Nutzer darauf hin, dass die Meldung von der Polizei Ludwigslust verbreitet worden war – mit Betonung auf „Lust“. Plau am See gehört zum Landkreis Ludwigslust-Parchim. (ac)