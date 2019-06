Pferd: Stute brutal in Hessen vergewaltigt - Polizei findet Sperma und Gleitgel

In Hessen ist eine Stute vergewaltigt worden.

In Korbach in Hessen ist eine Stute brutal auf einer Koppe vergewaltigt worden. Die Polizei fand später „Flüssigkeit“ und Gleitcreme.

Korbach. In Korbach in Hessen hat ein unbekannter Mann eine Stute vergewaltigt. Wie die Polizei mitteilt, sei das Pferd am Sonntag auf einer Koppel vergewaltigt worden. Die Besitzerin des Tieres habe Verletzungen im Genitalbereich der Stute festgestellt. Nachdem sie zunächst eine Tierärztin verständigte, habe sie die Polizei alarmiert. Die Tierschützer von Peta haben eine Belohnung ausgesetzt.

Als die Polizei eintraf, konnten die Beamten darüber hinaus Gleitcreme sicherstellen. Zudem habe die Polizei eine Flüssigkeit im Genitalbereich der Stute sichergestellt. Laut „Hessische Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) könnte es sich nach Aussagen der Besitzerin des Tieres um Sperma handeln. „Ob der Tierschänder mit Hilfe der Gleitcreme einen Gegenstand eingeführt hat oder es sich um eine zoophile Tat handelt, bedarf weiterer Ermittlungen“, heißt es weiter.

Pferd vergewaltigt - Peta setzt Belohnung für Hinweise aus

Erst vor kurzem hatte ein Tierheim den Fall einer Katze öffentlich gemacht, die vergewaltigt wurde. Peta stellte wenig später eine Belohnung für Hinweise auf den Täter in Aussicht. Auch in dem Fall der vergewaltigten Stute gehen die Tierschützer diesen Schritt. Wie die „HNA“ weiter berichtet, setzt Peta auch dieses Mal 1000 Euro für Hinweise aus.

Eine Sprecherin sagte zum Portal: „Zoophilie beziehungsweise Sodomie ist auch in der deutschen Gesellschaft ein nicht zu unterschätzendes Problem.“

Stute missbraucht – Was ist Zoophilie?

Was ist Zoophilie eigentlich? Darunter bezeichnet man sexuelle Handlungen oder Beziehungen zu Tieren zu haben. Laut Tierschutzgesetz ist das verboten. Verstöße können mit Haftstrafen von bis zu drei Jahren und Geldstrafen von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Das Tier wurde nicht schwer verletzt. Laut „HNA“ fresse sie normal und zeige auch sonst keine großen Auffälligkeiten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Sie sollen sich bei der Polizei in Kornbach oder bei jeder anderen Polizeistelle melden.

Telefonische Hinweise an: 05631-971-0

