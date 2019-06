Geiselnahme in JVA Lübeck - Häftling hat Frau in seiner Gewalt

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat ein Häftling am Montag eine Geisel genommen. Die Frau soll eine Psychologin der Anstalt sein.

Polizeieinsatz Häftling nimmt in der JVA Lübeck eine Frau als Geisel

Lübeck. In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat ein Häftling am Montagnachmittag eine Geisel genommen. Ein Mann habe eine Frau in seiner Gewalt, sagte ein Sprecher des Justizministeriums.

Ein größerer Polizeieinsatz auf dem Gelände läuft bereits. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten (LN)“ auf ihrer Webseite darüber berichtet. Demnach handelt es sich bei der Geisel um eine Psychologin. Über die Hintergründe konnte die Polizei bisher nichts sagen.

Nach Angaben der LN soll der Täter bewaffnet sein. Er soll ursprünglich aus Rumänien stammen und eine langjährige Haftstrafe abzusitzen haben. Rund um das Gefängnisgebäude stünden zahlreiche Streifenwagen und Rettungsfahrzeuge bereit. (mbr/dpa)