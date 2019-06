Polizei findet lebendiges Baby in Müll - Mutter muss in Untersuchungshaft

Berlin. In Kierspe in Nordrhein-Westfalen hat eine Frau ihr gerade erst neugeborenes Baby hinter ihrem Haus im Müll abgelegt. Die Polizei fand es wenig später und übergab es dem Jugendamt. Gegen die Frau wurde Untersuchungshaft angeordnet. Eine Mordkommission ermittelt gegen die Frau. Am späten Montagnachmittag wollen die Ermittler Details in einer Pressekonferenz verkünden.

Der Fall wurde bekannt, weil sich die Mutter anschließend ins Krankenhaus unter einem Vorwand einliefern ließ. Sie wollte sich angeblich wegen Blutungen behandeln lassen.

Tatsächlich hatte die 31-Jährige eine Geburt hinter sich gebracht, wie die Ärzte herausfanden. Denn die Untersuchung offenbarte: Sie war nur kurze Zeit vorher Mutter geworden. Von dem Kind gab es allerdings zuerst keine Spur.

Polizisten durchsuchte dann aber das Haus der Frau in Kierspe – und den Garten. Dort fanden sie letztlich auch das Neugeborene. Im Müll. Dem Baby - ein Mädchen - geht es laut einer Mitteilung der Polizei Märkischer Kreis und der Staatsanwaltschaft gut.

Inwiefern die Mutter selbstständig auf den Verbleib des Babys aufmerksam gemacht hatte, wollten die Ermittler am Montagvormittag nicht bekanntgeben.

