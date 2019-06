Passau: Flüchtling aus Eritrea versuchte, Elfjährigen abzustechen

In Passau ist ein Geflüchteter verurteilt worden, weil er einen Elfjährigen mit einem Messer angegriffen hatte.

Urteil Messerangriff auf Kind: Flüchtling wegen Mordversuch in Haft

Berlin. Die Verteidigung hatte deutlich weniger gefordert – das Landgericht Passau sah das anders. Ein Geflüchteter aus Eritrea (heute 26) hatte im Juli 2018 mit einem Messer einen Jungen (heute 12) angegriffen, ihm mehrere Schnittverletzungen zugefügt. Für das Gericht eine eindeutige Sache: Versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung – sieben Jahre und sechs Monate Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahr gefordert.

Ende Juli 2018 war der Täter dem Jungen in dessen Wohnung gefolgt, hatte ihn zu Boden gedrückt haben und mit einem mitgebrachten Messer auf ihn eingestochen. Er hatte ihn auch am Hals gepackt und weiter nach unten gedrückt, weiter zugestochen und ihn am Hals geschnitten.

Messerangriff auf Elfjährigen: Familie lebte mit Geflüchtetem in Haus

Bei dem Jungen handelte es sich um den Sohn einer Flüchtlingshelferin. Er wollte sie bestrafen, weil ihm das Jobcenter Leistungen gestrichen hatte. Seit 2016 lebt der Mann in Deutschland mit anderen Geflüchteten in einem Mehrfamilienhaus im bayerischen Vilshofen. Die Mutter des Opfers lebte dort mit ihrem Partner ebenfalls.

Der Junge konnte sich losreißen, nachdem dessen Hund den Täter gebissen hatte. Der Geflüchtete hatte sein Opfer weiter verfolgt, dabei auch versucht, weiter auf ihn einzustechen – was ihm nicht gelang. Der Junge rannte schneller, der Täter gab die Verfolgung auf. Bis heute befindet sich der Junge in psychologischer Behandlung.

Angeklagter räumte Tat ein – er habe aus „Aufregung“ auf ihn eingestochen

Der Angeklagte, der sich seit der Tat in Untersuchungshaft befand, hat die Tat eingeräumt – und erklärt, er habe das nicht geplant, sondern darauf reagiert, dass der Junge ihn beleidigt habe – und ihn laut Gerichtsmitteilung „aus Aufregung“ auf ihn eingestochen.

Laut „Bild“ hatte der Verurteilte bei der Polizei gesagt, der „Teufel habe ihm befohlen, das Brotmesser mitzunehmen.“ Der Junge erlitt unter anderem einen 15 Zentimeter langen Schnitt über dem Kehlkopf.

Verteidigung sah kein Mordmerkmal, Gericht sah das anders

Die Verteidigung des Mannes war der Meinung, es liege kein Mordmerkmal vor, zudem habe der Angeklagte „freiwillig die weitere Tatausführung aufgegeben“, heißt es vom Gericht. Sie forderte lediglich eine Bestrafung wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten.

„Sofern das Gericht einen versuchten Totschlag annehme, forderte die Verteidigung eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten. Sofern das Gericht einen Mordversuch bejahe, forderte die Verteidigung eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren“, so der Gerichtssprecher. Letztlich war die Beurteilung dann doch anders.

