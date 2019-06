Stromausfall: Argentinien und Uruguay ohne Licht

Buenos Aires ist am Sonntagmorgen nicht so erleuchtet: In Argentinien und Uruguay gab es einen Stromausfall (Archivfoto).

Buenos Aires. Britischen Medienberichten zufolge sind Argentinien und Uruguay aktuell wohl komplett ohne Strom. Demnach habe ein Stromausfall dazu geführt, dass in beiden Ländern Licht und elektrische Geräte ausgefallen sind.

Die Sender BBC und Sky News berufen sich in ihren Berichten auf den Stromlieferanten Edesur. Dieser meldete am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) einen massiven Stromausfall für Argentinien und Uruguay. Dazu nutzte der Stromanbieter den Hashtag #SinLuz – also „ohne Licht“.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019

Der Fehler habe bei einer elektrischen Verbindung gelegen, hieß es in dem Tweet weiter. Die beiden Nachbarländer haben zusammen rund 48 Millionen Einwohner. Nach Berichten der Zeitung „La Nación“ seien auch Teile Brasiliens und Chiles betroffen. Die BBC berichtet zudem von Stromausfällen in Paraguay.

Stromausfall in Argentinien: Provinzwahlen sollten am Sonntag starten

Der Stromausfall trifft Argentinien ausgerechnet während der Provinzwahlen, die über das Jahr verteilt stattfinden, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung schreibt. Am Sonntag sollte in der Region Santa Fe gewählt werden. In sozialen Netzwerken waren Wahlkabinen in der Region zu sehen, in denen offensichtlich Wahlhelfer mit Taschenlampen unterwegs waren.

Twitter-Nutzer posteten zudem Fotos aus der Hauptstadt Buenos Aires, deren Skyline ohne Licht nur zu erahnen war.

Auch in Europa und Deutschland wird immer wieder über die Wahrscheinlichkeit von massiven Stromausfällen – so genannten Blackouts – diskutiert. Eine ZDF-Doku beleuchtete 2016 einen Blackout – was ein Stromausfall mit Deutschland machen würde. Dabei kommt man auch ohne großes Fachwissen schnell zu der Frage: Was wir tun sollen, wenn der Strom ausfällt – zum Beispiel Vorräte anlegen. Ein Bundesamt warnte schon vor Versorgungsmängeln bei einem Blackout. (ac)