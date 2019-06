Marilyn Monroe - Bademantel für 29.000 Dollar versteigert

Bei einer Auktion in Los Angeles sind viele Gegenstände von Marilyn Monroe versteigert worden. Unter anderem ein besonderer Bademantel.

Los Angeles. Schmuckstücke, Fotos, Drehbücher und andere Gegenstände der Schauspielerin Marilyn Monroe (1926-1962) sind in Los Angeles unter den Hammer. Unter anderem brachte ein mit Strass besetzter Bademantel, den Monroe 1953 in der Hit-Komödie „Wie angelt man sich einen Millionär?“ trug, 28.800 Dollar (etwa 26.000 Euro) ein, wie das Auktionshaus Julien’s Auctions in der Nacht zum Samstag mitteilte.

Dieses Foto zeigt den Strass-besetzten Bademantel, den Marilyn Monroe 1953 in dem Film „Wie angelt man sich einen Millionär?“ getragen hat.

Foto: - / dpa

Auch Erinnerungsstücke an andere Stars wurden bei der Auktion versteigert. Teuerstes Stück war ein Motorrad von Schauspieler Marlon Brando, das 179.200 Dollar einbrachte. (les/dpa)