Metallica: Vor Konzert in Berlin singen sie in Köln auf deutsch

Köln. Die Rockband Metallica ist bekannt für harte Riffs, aggressive Schlagzeugklänge und dröhnenden Sound. Bei einem Konzert in Köln hat die Band aber bewiesen, dass sie auch anders kann. Und die Fans fanden: „Dat is prima!“, denn Metallica spielten „Viva Colonia“.

In sozialen Netzwerken kursierte ein Video von dem Auftritt im Kölner Rheinenergie-Stadion am Donnerstag. Darauf zu sehen: Gitarrist Kirk Hammett und Robert Trujillo, die den kölschen Klassiker „Viva Colonia“ anstimmen. Zwischen dem harten Gitarren-Sound ist auch zu hören, wie Hammett zu dem Karnevalssong singt.

Das Publikum stimmt schnell ein und singt mit. Der Kommentar des Fans, der das Video auf Facebook postete: „UNFASSBAR“. Im Original ist „Viva Colonia“ von der Kölner Band De Höhner und wurde im Jahr 2003 veröffentlicht.

Seit dem feiert das Stück europaweit Erfolge und wurde beispielsweise auf Niederländisch und Polnisch veröffentlicht. Vor allem niederländische Sportfans singen den Song immer wieder mit eigenen Texten.

Video- Die Höhner live mit „Viva Colonia“

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, performte die Band den kölschen Klassiker zwischen bekannten Metallica-Songs wie „Enter Sandman“, „One“ und „Master of Puppets“.

Metallica: Nach „Viva Colonia“ in Köln treten sie noch in Berlin auf

Dass Metallica auch textlich enge Verbindungen zu deutscher Musik pflegen war so bis jetzt noch nicht bekannt. Allerdings gibt es durchaus musikalische Parallelen. So erzählte Kirk Hammett 2016 im Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen“, dass ihn Musik der deutschen Acts UFO (mit Michael Schenker) und die Scorpions inspiriert hätten.

Metallica ist aktuell auf der „World Wired Tour 2019“ in Europa unterwegs. Dabei kommt Metallica für insgesamt vier Konzerte nach Deutschland. Am 6. Juli spielen die Metall-Legenden in Berlin im Olympia-Stadion und am 23. und 25. August in München bzw. Mannheim. Ob die Band sich dann schon mal Städte-Hymnen wie „Berliner Luft“ oder „Skandal im Sperrbezirk“ zurechtlegen?

Für Aufsehen sorgte Metallica zuletzt mit einem Geschäft, das nicht direkt mit Musik zu tun hat: Die Band Metallica brachte ihr eigenes Bier auf den Markt. (ac)