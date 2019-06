Rammstein-Sänger Till Lindemann: Sophia Thomalla spricht über Schlägerei mit Hotelgast

So provoziert Rammstein mit KZ-Video

So provoziert Rammstein mit KZ-Video

So provoziert Rammstein mit KZ-Video

Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein, soll in München einen Hotelgast geschlagen haben. Nach dem Vorfall hat sich Sophia Thomalla geäußert.

Berlin. Mit seiner Band Rammstein ist Frontmann Till Lindemann (56, „Deutschland“) für Schock-Inszenierungen bekannt. Zweimal traten die Deutsch-Rocker, die Rekorde brechen, in den vergangenen Tagen vor rund 140.000 Fans im Münchner Olympiastadion auf, momentan sind sie auf internationaler Tournee. In der Nacht vor dem zweiten Konzert hat sich der Sänger, der die Provokation liebt, nun aber offenbar selbst provozieren lassen.

Seinem Image als Skandal-Künstler bleibt er damit auf groteske Art treu. „Die Polizei ermittelt von Amtswegen wegen Körperverletzung gegen einen 56-jährigen Berliner“, bestätigte ein Münchener Polizeisprecher unserer Redaktion.

Laut Informationen der „Bild“-Zeitung soll der Sänger Freitagnacht vergangener Woche einem 54-jährigen Mann aus Hamburg in der Hotelbar der Münchner Nobel-Herberge Bayerischer Hof den Kiefer gebrochen haben. Der Rammstein-Frontmann stand demnach mit einer Freundin namens Lana und einem Kumpel an der Falk’s Bar des Hotels und trank ein Bier. Der Mann aus Hamburg hatte Lindemann laut Augenzeugen bereits am frühen Abend nach einem Selfie gefragt, Lindemann hatte dies aber abgelehnt.

Till Lindemann soll Hotelgast geschlagen haben – Sophia Thomalla äußert sich

Nachdem der Vorfall am Mittwoch publik wurde, bekam Lindemann prompt öffentliche Unterstützung von seiner Ex-Freundin Sophia Thomalla (29). Die Schauspielerin und der Sänger waren fünf Jahre ein Paar und sind weiter eng befreundet.

Zu dem Blatt (Bezahlinhalt) sagte sie: „Till ist der höflichste Mensch, den ich kenne. Ich wüsste nicht, was ihn aus der Ruhe bringen sollte. Aber wenn er ausrastet, dann zurecht.“ Sie stellt sich schützend vor ihren Ex-Freund: „Provozieren, dann kassieren und im Nachhinein dafür die Polizei rufen ist meiner Meinung nach der unmännlichste Zug, den ich kenne“, sagte sei weiter zu „Bild“.

Sophia Thomalla.

Foto: imago stock&people / imago/APress

Und tatsächlich ist der Vorfall in München der erste dieser Art. Denn so gerne Lindemann als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker mit seiner Band Rammstein die Nation mit skandalbewussten Videos spaltet, machte der Sohn des verstorbenen DDR-Schriftstellers Werner Lindemann privat bislang eher weniger mit Rockstar-Eskapaden auf sich aufmerksam – wenn man von gelegentlich wechselnden weiblichen Bekanntschaften absieht.

In Berlin machte Lindemann durch einen Mieter-Streit von sich reden



So trat der dreifache Vater im Jahr 2017 nach seiner Liaison mit Thomalla erstmals mit der Schauspielerin Leila Lowfire (26) auf. Es war schon mal wilder: So erzählte Band-Kollegen Christian „Flake“ Lorenz einmal in einem Interview mit der B.Z. wie die Band am Anfang ihrer Karriere oft noch in einem Zimmer schlafen musste. „Wir haben schon alle unsere Kollegen beim Sex erlebt“, erklärte Lorenz.

Schlagzeilen machte außerdem ein Rechtsstreit Lindemanns um sein Mietshaus in Berlin-Prenzlauer Berg, als im Jahr 2018 die Hausverwaltung Lindemanns die Miete drastisch erhöhte. Das Café „Niesen“ einer Mieterinnen musste darauf Ende 2018 schließen. Wirtin des Café „Niesen“ trotzt Sänger von Rammstein.

Till Lindemann steht sonst auf der Bühne im Mittelpunkt.

Foto: imago

Lindemann ist gerade mit Rammstein auf Tour. Alle Konzerte der Band sind bereits ausverkauft. Der Vorfall, der sich jetzt im Bayerischen Hof abgespielt haben soll, weckt Erinnerungen an eine Prügelei von „Oasis“-Sänger Liam Gallagher, der sich mit mehreren Gästen prügelte.

Rammstein-Sänger Till Lindemann sorgt für Wirbel – Das Wichtigste in Kürze:

Till Lindemann von Rammstein soll handgreiflich geworden sein

Er soll einen Mann verletzt haben - nach einem Streit

Es sollen Beleidigungen gefallen sein

Rammstein-Sänger und Begleitung sollen beleidigt worden sein

Laut SZ hatte der Hotelgast Lindemann beleidigt, „Bild“ berichtet, der Hamburger habe herabwürdigend mit der weiblichen Begleitung des Rammstein-Sängers gesprochen.

Sänger Till Lindemann.

Foto: imago stock&people

Das ist die Band Rammstein:

Die Band wurde 1994 in Berlin gegründet

Bekannt wurde die Band vor allem durch ihren unverkennbaren Stil, der ein wenig an Metall erinnert

Auch im Ausland ist die Band bekannt

Nach zehn Jahren geht die Band erstmals wieder auf Tour - und brachte ein neues Album heraus

Ein Sprecher der Münchner Polizei bestätigte unserer Redaktion, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Berliner und einem 54-jährigen Hamburger gekommen sei. Beide seien Hotelgäste gewesen. Auch eine Anzeige sei geschrieben worden – den Berichten zufolge wegen Körperverletzung.

Till Lindemann auf der Bühne.

Foto: imago stock&people

Zu den genaueren Tatumständen wollte die Polizei keine Angaben machen. Auch die Frage, ob es sich bei einem der Gäste um Rammstein-Sänger Lindemann gehandelt habe, blieb offen.

Till Lindemann – Wer ist das eigentlich?

Till Lindemann heißt der Sänger von Rammstein

Er wurde am 4. Januar 1963 geboren

Lindemann ist auch als Schauspieler zu sehen

Er kommt aus Wendisch Rambow in Mecklenburg-Vorpommern

Rammstein geben Konzert in Dresden

An diesem Mittwoch und Mittwoch werden Rammstein zu einem Konzert in Dresden erwartet. Die Band spielt im Rudolf-Harbig-Stadion, der Heimstätte des sächsischen Zweitligisten Dynamo Dresden. Beide Termine sind bereits komplett ausverkauft. Zehntausende Fans werden erwartet. Unwahrscheinlich ist, ob Lindemann überhaupt etwas zu den Vorwüfen um seine Person sagen wird.

So provoziert Rammstein mit KZ-Video So provoziert Rammstein mit KZ-Video

Rammstein-Tour 2019 in Rekordzeit ausverkauft

Rammstein sorgten in letzter Zeit häufiger für Schlagzeilen. Vor allem ihr Video in NS-Optik zum Song „Deutschland“ führte zu großer Aufregung. Inzwischen stellten Rammstein weitere Songs des neuen Albums auf Youtube vor – „Zeig dich“ und „Radio“. Neue Diskussionen entfachte auch das Rammstein-Video zu „Ausländer“: Was bedeutet der Text?

Hören kann man all diese Songs derzeit auch live – wenn man schnell genug war, um eine Konzertkarte zu ergattern. Die angekündigten Rammstein-Konzerte waren im vergangenen Herbst schnell ausverkauft, Ticketanbieter Eventim erzielte gar einen Rekord.

• Hintergrund: Rammstein-Tour 2019: Darum ist die Band so erfolgreich

(cho)