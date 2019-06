Wetter: Sonntag bringt niedrigere Temperaturen, aber Sonne

Wetter in Deutschland: Abkühlung muss man am Sonntag nicht nur im Wasser suchen, denn die Temperaturen sinken.

Offenbach. Das Sommerwetter kehrt nach Deutschland zurück. Das bedeutet zwar Sonne und hohe Temperaturen, aber eben auch Gewitter und Schauer. Doch auch im Ausland ist es mitunter nicht ruhiger. So kam es in den Nachbarländern am Samstag zu zwei Todesfällen

So ist am Samstag eine deutsche Touristin in Frankreich gestorben. Auf einem Campingplatz in der französischen Stadt Taninges war die Frau von einem Baum erschlagen worden. Zum Unglückszeitpunkt befand sich die 51-jährige in einem Wohnwagen.

Weniger Kilometer nördlich am Genfer See ist es zu einem weiteren Todesfall gekommen: Ein Ausflugsboot war bei Sturm gekentert und die Frau ins Wasser gefallen.

Wetter: Gewitter in Norddeutschland am Wochenende

Über Norddeutschland ist am Samstag ein Unwetter mit Gewittern und starken Böen hinweggezogen. Größere Schäden blieben nach ersten Erkenntnissen aus, doch waren die Feuerwehren vielerorts im Einsatz.

Tatsächlich traf es Städte im Norden wie Lübeck. Nach eigenen Angaben war die Feuerwehr Lübeck seit dem Beginn des Gewitters am Morgen im Dauereinsatz. Ein Blitzeinschlag hatte dort zu einem Dachstuhlbrand gesorgt. Keller und Garagen waren in ganzen Straßenzügen vollgelaufen.

Wetter: Am Sonntag wird es deutlich kühler

In den kommenden Tagen können die Menschen in ganz Deutschland ein wenig durchatmen. Die Temperaturen kommen zunächst nicht mehr über die 30-Grad-Grenze hinaus oder kratzen höchstens ganz leicht daran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach berichtete.

Am Sonntag wird es sogar regelrecht kühl: Die Höchstwerte liegen dann bei nur noch 20 bis 25 Grad, an der Küste wird es noch etwas kühler. Dies seien Temperaturen, die im Juni in Deutschland zu erwarten seien, sagte Magdalena Bertelmann vom DWD. Die Sonne lässt sich dazu nur im Norden sowie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz blicken.

Im Süden und teilweise auch in der Mitte Deutschlands gibt es viele Wolken mit Schauern oder Gewittern. Auf bis zu 29 Grad klettern die Temperaturen zum Start in die neue Woche am Montag. Bei einem Wechsel von längerem Sonnenschein und Quellwolken bleibt es meist trocken.

Auch für den Dienstag sagen die Meteorologen heiteres bis wolkiges Wetter voraus. Dann allerdings wird örtlich – etwa in Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg und Hessen - die 30-Grad-Marke geknackt. Die Höchstwerte liegen demnach bei 27 bis 32 Grad. Mit einer längeren, deutschlandweiten Hitzephase ist dem Temperaturtrend des Deutschen Wetterdienstes zufolge jedoch zunächst nicht zu rechnen.

Wetter: Gibt es wegen der Sahara einen Blutregen?

Für Aufregung sorgte zuvor auch eine Warnung des DWD für Bayern. Hier sollen Menschen darauf achten, sich nur mit Schutz in die Sonne zu begeben. Aber auch in anderen Regionen sollten Menschen mit dem Sonnenbaden vorsichtig sein. Nicht nur in Bayern ist die UV-Strahlung hoch. Im Rest des Landes stuft sie der Wetterdienst zumindest als hoch ein.

In Bayern sollen die Menschen laut DWD auf ausreichend Sonnenschutz achten. „Die UV-Strahlung erreicht ungewohnt hohe Werte. Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich. Zwischen 11 und 15 Uhr sollten Sie längere Aufenthalte im Freien vermeiden. Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (SPF 15+), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten.“ Vor diesen Irrtümern warnen Experten beim Sonnenschutz.

Wer sehen will, wie hoch die UV-Strahlung in den einzelnen Regionen Deutschlands ist, kann das auf der Karte des DWD einsehen. Die UV-Strahlen-Karte des DWD finden Sie hier.

Was ist Blutregen?

Auf Autodächern in Leipzig war am Wochenende Saharastaub zu sehen.

Das Wetter könnte auch zu einem Phänomen führen: Denn wie „Wetter.de“ berichtet, könnte angezogener Sahara-Staub in Verbindung mit Regen und Gewitter für den Blutregen bzw. Blutgewitter sorgen.

In Leipzig war am Wochenende tatsächlich schon Saharastaub zu sehen, der sich nach Regenfällen vor allem auf Autodächern abgesetzt hatte.

Was ist Blutregen? Damit bezeichnet man Regen, der sich durch den rötlich schimmernden Sahara-Staub rötlich einfärbt. Wenn es dann noch blitzt und donnert, spricht man vom Blutgewitter. Angst muss man davor nicht haben: Eine Gefahr für die Gesundheit besteht nicht. Dieses Wochenende könnte sogar das bislang wärmste des Jahres werden.

Wetter: Prognose für Sonntag

Doch es ist nicht überall gleich. Mit der Hitze steigt auch die Unwettergefahr in manchen Region.

Im Süden sind Schauer und Gewitter möglich.

Auch in Mitteldeutschland ist mit Niederschlägen bis zu Gewittern zu rechnen.

Im Rest des Landes bleibt es wohl meist bewölkt bis sonnig.

Nach dem Wochenende rechnet der DWD weiter mit schweren Gewittern. Auch wenn sie in der kommenden Woche etwas abgeschwächter sein werden, dominieren weiter Hitze und Unwetter.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Nach Gewittern am Samstag und kann örtlich auch der Sonntag ungemütlich werden. Wie stark Gewitter dann ausfallen, ist schwer zu sagen. So entsteht übrigens das Wetter.

Montag: Der Montag könnte beständiger werden mit längerem Sonnenschein. Die Temperaturen steigen wohl auf 24 bis 29 Grad.

Dienstag: Am Dienstag wird es wohl noch wärmer: zwischen 27 und 31 Grad sind möglich. Dabei wird es wohl heiter bis wolkig. Lediglich im Nordwesten und in den Alpen sind Schauer möglich.

Viel Regenschlag gab es in Berlin.

Wetter: Gewitter sorgten für Verletzungen

Insgesamt wurden 21 Menschen durch die Folgen des Tiefs „Klaus“ verletzt. In Mecklenburg-Vorpommern stürzte ein Ast aus einer Höhe von etwa vier Metern ab, stürzte auf Gäste einer Hochzeitsgesellschaft und verletzte mehrere Menschen schwer. In Thüringen zerstörten Regenfälle und Hagel den Wünschendorfer Märchenwald.

Starkregen sorgte wie hier in Leipzig für heftige Niederschläge.

Für Chaos sorgte der Sturm in Berlin. Für knapp zwei Stunden mussten am Mittwochabend alle Fernzüge am Berliner Hauptbahnhof stehen bleiben, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Durch das Gewitter seien technische Anlagen beschädigt worden. Umgerissene Bäume fielen auf Gleise. Am frühen Donnerstagmorgen konnten noch nicht alle S-Bahnlinien wieder planmäßig fahren. Gewitter in Berlin: Baum kracht auf Auto, Züge stehen still.

Insgesamt gab es am Mittwoch 800 Blitze pro Minute in ganz Deutschland, wie der Blitz-Informationsdienst mitteilt. Etwa jeder zehnte Blitz traf auf den Erdboden, wie Sprecher Stephan Thern sagte.

Gewitterfront sorgt für Hunderte Blitze in Deutschland – pro Minute

Die Gewitterfront startete in Bayern und bewegte sich daraufhin Richtung Nordosten Deutschlands. Das Gewitter sei im Verlauf immer stärker geworden. Am heftigsten blitzte es demnach gegen 22.30 Uhr über Ostdeutschland, bevor das Gewitter weiter Richtung Ostsee zog. Bis heute Morgen gegen 8.00 Uhr habe es am Himmel über Deutschland gezuckt und gedonnert.

Gewitterfronten wie solche seien ziemlich selten, nur ein bis zwei Mal im Jahre komme es zu ihnen. Während besonders heftiger Gewitter könnten pro Tag bis zu 50.000 Blitze in Deutschland einschlagen. Im Jahr werden in Deutschland bis zu 600.000 Einschläge registriert.

Die Feuerwehr war in Brandenburg und Berlin im Dauereinsatz.

Nachdem es in der Nacht zum Dienstag teilweise heftige Unwetter mit riesigen Hagelkörner gegeben hatte, wurde es auch Dienstagabend ungemütlich. Am späten Abend entstanden im Osten und Südosten Gewitter, die dann im Laufe der Nacht Richtung Norden gezogen sind – vor allem Ostdeutschland war von starken Regenfällen betroffen. Auch in Berlin war vor schweren Gewittern gewarnt worden.

Zahlreiche Bäume knickten um.

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld kam es durch das Unwetter zu deutlichen Verzögerungen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen konnten Passagiere an den beiden Airports für mehrere Stunden weder ein- noch aussteigen, wie ein Sprecher von Flughafen Berlin Brandenburg GmbH sagte. Starts und Landungen seien aber möglich gewesen. Bei der Berliner Feuerwehr wurde zeitweise der Ausnahmezustand ausgerufen.

In Sachsen und Brandenburg fielen zum Teil Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern. Auch in Bayern, Berlin und Brandenburg gab es Gewitter.

Auch in Bayern, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gab es Gewitter. In Bad Hersfeld bei Kassel führte eine Unwetterwarnung dazu, dass das Festprogramm des Hessentags am Dienstagabend unterbrochen wurde. In Prerow in Vorpommern geriet ein Appartementhaus durch einen Blitzeinschlag in Flammen, verletzt wurde dabei niemand.

Blitze zucken während eines Gewitters über dem Bundeskanzleramt über den Himmel.

Auch in München waren die Hagelkörner riesengroß.

Bereits an Pfingstmontag hatten schwere Gewitter für Schäden in Deutschland gesorgt. Vor allem in Süd- und Ostdeutschland sorgten riesige Hagelkörner für Aufregung.

Riesige Hagelkörner bei Unwetter in München

Im Raum München ging ein schweres Gewitter mit Hagel am Montag nieder. Augenzeugen berichteten von Hagel in der Größe von Tischtennisbällen auf der Autobahn 96 nahe Germering. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sprach von zahlreichen Einsätzen wegen kaputter Fenster- und Autoscheiben. Außerdem seien zahlreiche Bäume entwurzelt worden. Die Lage sei unübersichtlich.

Blitze schlagen in Dresden ein.

Stark betroffen von den Unwettern war auch Sachsen. Im Süden des Bundeslandes fielen 30 bis 50 Liter Regen pro Stunde, der DWD registrierte über Radargeräte Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Im Erzgebirgskreis meldete die Polizei mehrere überflutete Straße.

Sachsen, Steinbach: Das Dach eines Hauses brennt nach einem Blitzeinschlag.

Wetter: Jörg Kachelmann warnte vor Tornados

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte amtlich vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und starkem Wind gewarnt. Fast überall im Land seien schwere Gewitter möglich. Jörg Kachelmann warnte am Sonntag sogar vor Tornados.

„Wenn das Setup und die Parameter der Wetterlage so bleiben, müssten wir auch das T-Wort morgen etwas ernsthafter unter die Leute bringen“, schrieb er am Pfingstsonntag bei Twitter. Mit „T-Wort“ waren Tornados gemeint. Erst vor wenigen Tagen bestätigte der Deutsche Wetterdienst einen Tornado in Bocholt.

Ich bin weiterhin sehr besorgt, was die #Gewitter #Unwetter morgen betrifft (Osthälfte Deutschland). Der bisher gefährlichste Wetter-Tag in diesem Jahr. Sehr warm, viele Leute unterwegs, wenig Medienecho vorher (Feiertags-Notdienste und man muss die Dienstags-Print vollbekommen). — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) June 9, 2019

Eine durch Hagel bei einem Unwetter beschädigte Verkleidung einer Hauswand ist in der Abenddämmerung in Bayern zu sehen.

Nicht nur in Deutschland ist das Wetter turbulent. In den USA gab es wegen extremen Wetters Tote nach Tornados und eine Hitzewelle im Süden.

