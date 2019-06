Meghan: Erster offizieller Termin nach Baby Archies Geburt

Herzogin Meghan fährt in einer Kutsche durch London. An ihrer Seite: Prinz Harry.

London. Es war ihr erster offizieller Termin seit der Geburt von Baby Archie: Am Samstag zeigte sich Herzogin Meghan bei der Militärparade „Trooping the Colour“ zugunsten von Queen Elizabeth II.

Eine Kutsche brachte die 37-Jährige, ihren Mann Prinz Harry, Herzogin Camilla und Herzogin Kate zur House Guards Parade in der Nähe des Buckingham-Palastes. Die junge Mutter trug ein schlichtes kurzärmeliges dunkelblaues Kleid und eine farblich darauf abgestimmte Kopfbedeckung.

Prinz Harry (links verdeckt), Meghan, Camilla und Kate nehmen an der Parade für die Queen teil.

Winkend und strahlend präsentierte sie sich den royalen Fans in London. Die Zuschauer begrüßten sie laut jubelnd. Kurz nach der Geburt des Jungen war Meghan in den sozialen Netzwerken gefeiert worden, weil sie sich bei der Präsentation von Baby Archie mit einem After-Baby-Bauch in der Öffentlichkeit zeigte .

An den offiziellen Terminen mit US-Präsident Donald Trump, der bis vergangenen Mittwoch drei Tage lang auf Staatsbesuch in Großbritannien war , hatte die Ehefrau von Prinz Harry (34) noch nicht teilgenommen.

Queen Elizabeth II. fährt in einer Kutsche.

Dabei stand an diesem Samstag eigentlich die Queen im Mittelpunkt: Mit der Militärparade feierte die britische Königin Elizabeth II. ihren 93. Geburtstag nach. Die Queen wurde zwar schon am 21. April 93 Jahre alt , doch wegen des normalerweise besseren Wetters findet das farbenfrohe Spektakel traditionell erst im Juni statt. Nach einem verregneten Morgen zeigte sich während der Parade dann auch die Sonne .

Später sollte die Queen mit ihrer Familie - darunter Thronfolger Prinz Charles (70) - auf dem Balkon des Palastes die Flugschau der Red-Arrows-Luftwaffe ansehen. Der Militärparade fern blieb der Ehemann der Queen, Prinz Philip. Er wird an diesem Montag 98 Jahre alt. Philip lässt sich kaum noch in der Öffentlichkeit blicken, seitdem er in Rente gegangen ist. Im Februar gab er nach einem Autounfall seinen Führerschein ab . (jb/dpa)