ISS: Nasa will Touristen zur Internationalen Raumstation fliegen

Die Internationale Raumstation (ISS) mit dem angedockten europäischen Wissenschaftslabor Columbus befindet sich in der Erdumlaufbahn.

Ab 2020 will die Nasa für Weltraumtouristen Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) anbieten. Eine Mission kann 30 Tage dauern.

New York. Ein Flug zur Internationalen Raumstation ISS zum Geburtstag oder an Weihnachten verschenken? Kein Problem! Die US-Raumfahrtbehörde Nasa bietet Reisen zur ISS für Weltraumtouristen ab 2020 an. Missionen von bis zu 30 Tagen sollen künftig möglich sein.

Der Plan „ermöglicht die Nutzung staatlicher Ressourcen für kommerzielle Aktivitäten und schafft die Möglichkeit für private Astronauten-Missionen“ zur Raumstation sowie im erdnahen Orbit, so die Nasa. Das Ziel sei es, eine „solide Raumfahrt-Wirtschaft“ aufzubauen.

Der erste von mehreren Weltraumtouristen auf der ISS, der amerikanische Multimillionär Dennis Tito, war 2001 ins All geflogen. Weltraumtourismus gilt als eine Möglichkeit, die immensen Kosten für den Betrieb der ISS zu stemmen.

ISS kostet jährlich drei Milliarden Euro

Deutschland kostet der Unterhalt der Station derzeit etwa 160 Millionen Euro jährlich. Den Großteil der Kosten von weit mehr als drei Milliarden Euro im Jahr tragen die USA. Die Gesamtkosten für Aufbau und Betrieb belaufen sich nach Schätzungen bereits auf deutlich über 100 Milliarden Euro.

Erst vor wenigen Tagen waren an der ISS zwei Kosmonauten zum Frühjahrsputz ausgerückt. Astronaut Alexander Gerst, der im vergangenen Jahr ISS-Kommandant war, hat in einem Interview mit unserer Redaktion erklärt, noch zum Mond und zum Mars fliegen zu wollen. (jb/dpa)