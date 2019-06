Arnstadt in Thüringen: Reisebus mit Schülern kollidiert mit Auto

In der Nähe von Arnstadt in Thüringen ist ein Reisebus mit einem Auto zusammengestoßen. Es gibt viele Verletzte.

Bei einem Bus-Unfall in Thüringen sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Insassen eines Autos wurden schwer verletzt.

Unglück Reisebus-Unfall mit Schülern in Thüringen: 24 Verletzte

Arnstadt. Schwerer Unfall mit einem Reisebus in Thüringen: Auf dem Zubringer zur Autobahn 71 in der Nähe von Arnstadt ist es am Freitagnachmittag zu einer Kollision gekommen. Darin verwickelt waren ein Bus mit Schulkindern aus der Region Stuttgart und ein Auto.

Nach ersten Angaben der Polizei missachtete der Fahrer des Pkw die Vorfahrt des Busses. Das Auto stieß mit dem Bus zusammen und landete im Straßengraben. Beide Insassen sind schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden.

Busunfall bei Arnstadt: 22 Menschen leicht verletzt, zwei schwer

In dem Bus waren neben dem Busfahrer 49 Kinder und fünf Lehrer. 22 von ihnen wurden leicht verletzt. Sie wurden vor Ort behandelt und mit einem weiteren Bus in eine Klinik gebracht.

Die zwei schwer Verletzten im Pkw stammen aus dem Münchener Raum. Der Reiseveranstalter schickte einen Ersatz-Bus. Alle Schulkinder werden noch am Freitagabend nach Hause gebracht.

Mehrere Rettungshubschrauber und -wagen sind im Einsatz. Der Zubringer ist ebenso wie die Autobahnauffahrt gesperrt.

Unfälle mit Reisebussen scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. So hatte es erst vor wenigen Tagen zwei Flixbus-Unfälle gegeben, nach denen die Reisenden schwere Vorwürfe erhoben. Das hatte eine Debatte ausgelöst: Was Politik und Verbände zu den Flixbus-Unfällen sagen.

• Dieser Text ist zuerst auf thueringer-allgemeine.de erschienen.