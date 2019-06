Zoll findet 70 Kilo Heroin - falsche Diplomaten festgenommen

Die angeblichen Diplomaten wollten das Heroin in zwei Koffern über die deutsche Grenze schmuggeln.

Zollbeamte haben in Sachsen einen Wagen mit Diplomatenkennzeichen kontrolliert. Sie fanden Heroin im Wert von rund drei Millionen Euro.

Dresden. Der Zoll hat in der Nähe der tschechischen Grenze 70 Kilogramm Heroin im Wert von mindestens drei Millionen Euro sichergestellt. Die Beamten fanden zwei Koffer mit Heroin, als sie bereits Anfang Mai auf der Autobahn 17 bei Bad Gottleuba (Sächsische Schweiz) einen Wagen mit Diplomatenkennzeichen kontrollierten.

Wie die Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt in Dresden mitteilten, wurden zwei Männer im Alter von 40 und 47 Jahren festgenommen. Die Verdächtigen aus der Mongolei hatten zunächst die Durchsuchung des Wagens verweigert und sich dabei auf ihren angeblichen Diplomatenstatus berufen.

Die Untersuchungen ergaben jedoch, dass für sie und das Fahrzeug keine Akkreditierung in Deutschland und damit keine Immunität vorlag. Die Beschuldigten befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (mbr/dpa)