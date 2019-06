Flughafen Frankfurt: 114 Verbindungen wegen Gewitter annulliert

Ein Unwetter hat den Frankfurter Flughafen am Montag stark beeinträchtigt. 114 Verbindungen wurden annulliert. Es kam zu Verzögerungen.

Unwetter Gewitter am Flughafen Frankfurt: 114 Verbindungen annulliert

Frankfurt/Main. Ausfälle und Verzögerungen: Ein Gewitter hat den Frankfurter Flughafen am Montagnachmittag stark beeinträchtigt.

Wie eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport sagte, legte die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Nachmittag eine sogenannte Nullsteuerung fest. An Flughäfen im europäischen Umfeld starteten während der Nullsteuerung keine Flugzeuge in Richtung Frankfurt.

Zeitweise gab es am Frankfurter Flughafen keine Starts und Landungen mehr.

Foto: Andreas Arnold / dpa

Rund 90 Minuten nach Beginn des Gewitters seien 114 Verbindungen annulliert gewesen, sagte die Sprecherin weiter. Die Arbeit auf dem Vorfeld wurde vorübergehend eingestellt.

Insgesamt waren für den Tag rund 1500 Flugbewegungen am Frankfurter Airport geplant. Passagiere mussten sich auf Verzögerungen einstellen.

Auf der Internetseite des Airports wurden die Fluggäste gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh vor ihrem Abflug am Check-in-Schalter einzufinden. Wann der Betrieb wieder normal laufen sollte, war zunächst unklar. (jb/dpa)