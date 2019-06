Walter Lübcke: Verdächtiger festgenommen – Generalbundesanwalt übernimmt

Kassel. Im Fall des getöteten Politikers Walter Lübcke hat die Generalbundesanwaltschaft (GBA) in Karlsruhe das Verfahren übernommen. Die Behörde hat Hinweise auf ein politisches Motiv der Tat.

Nach Informationen unserer Redaktion ist der Tatverdächtige den Sicherheitsbehörden mit einschlägigen Vorstrafen, darunter auch Ermittlungen wegen schwerer Gewalttaten bekannt. Und nicht nur das: Auch als Rechtsextremist ist der Mann den Ermittlern in der Vergangenheit aufgefallen.

Fall Walter Lübcke: Verdächtiger soll NPD-Mitglied gewesen sein

So soll der Tatverdächtige, dessen Namen unserer Redaktion bekannt ist, Mitglied der Neonazi-Partei NPD in Hessen gewesen sein. Zudem war er mutmaßlich an einem Überfall von Neonazis auf eine Gewerkschaftskundgebung in Dortmund 2009 beteiligt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters entdeckte die Polizei Waffen. Die Tatwaffe im Fall Lübcke soll sich aber nicht darunter befunden haben.

Festgenommener hetzte auf Youtube gegen Politiker

Der Tatverdächtige soll zudem einen Youtube-Kanal betrieben haben, auf dem er unter anderem gegen die Politik hetzte. Wenn die Regierung nicht handele, werde es Tote geben, soll der Mann auf dem Kanal gewettert haben.

Die Bundesanwälte ziehen nur Fälle von örtlichen Staatsanwaltschaften an sich, sobald sich die Hinweise verdichten, dass die Verbrechen sich in „schwerwiegender Weise gegen die innere Sicherheit der Bundesrepublik“ richten, also vor allem bei Taten von Terroristen.

DNA-Spuren führten zu Verdächtigem

Am Wochenende hatte die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das bestätigte ein Mitarbeiter der hessischen Regierungsbehörden unserer Redaktion. Der 45 Jahre alte Mann wurde am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr von Spezialkräften in Kassel überwältigt und in Gewahrsam genommen.

„Die Festnahme erfolgte aufgrund eines DNA-Spurentreffers“, berichteten die Behörden. Der Mann sei am Sonntagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kassel vorgeführt worden. „Aufgrund der Indizienlage“ sei ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Am Montagnachmittag soll es eine Stellungnahme der ermittelnden Staatsanwaltschaft Kassel geben.

Mauern mit Stacheldraht umschließen die Justizvollzugsanstalt (JVA) Kassel I. Dort sitzt der Tatverdächtige im Fall Walter Lübcke.

Foto: Swen Pförtner / dpa



Polizei hat Sanitäter befragt

An der Trauerfeier für Lübcke hatten zuvor Hunderte Menschen Anteil genommen. Der erschossene Politiker war am Samstag in seinem Heimatort Wolfhagen-Istha im Kreis Kassel beigesetzt worden.

Dabei seien Hunderte Menschen anwesend gewesen, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Kassel am Samstag. Bereits am Donnerstag hatte es einen Trauergottesdienst in Gedenken an Lübcke gegeben. Dazu waren 1300 Menschen gekommen und hatten Abschied genommen.

Aufsehen erregte am vorvergangenen Samstag ein Polizeieinsatz, der stundenlang den Fährverkehr zur Nordseeinsel Wangerooge lahmgelegt hatte – und im Zusammenhang mit dem Fall Lübcke stand. Auf einer Fähre zwischen Harlesiel und der Insel Wangerooge war ein verdächtiger Sanitäter in Gewahrsam genommen worden.

Nach Informationen unserer Redaktion erfolgte der spektakuläre Einsatz von Spezialkräften auf dem Schiff, da die Ermittler die Sorge hatten, der inzwischen nicht mehr Tatverdächtige könnte auf der Ostsee die Tatwaffe entsorgen. Noch immer konnten Ermittler offenbar nicht die Tatwaffe ausfindig machen. Sie ist neben Spuren am Tatort eines der zentralen Beweismittel.

Lübcke war in der Nacht auf den 2. Juni tot auf der Terrasse seines Hauses gefunden worden. Er wurde aus nächster Nähe mit einer Kurzwaffe, also einer Pistole oder einem Revolver, erschossen.

Zum Trauergottesdienst zum Gedenken an Walter Lübcke waren am Donnerstag Hunderte Menschen gekommen.

Foto: Swen Pförtner / dpa

Fall Walter Lücke: Behörden warnen vor Spekulationen

Staatsanwaltschaft und Soko riefen in den vergangenen Tagen schriftlich dazu auf, „sich nicht an Spekulationen zu beteiligen, um nicht den Eindruck einer Vorverurteilung zu erwecken.“ Sie schadeten den Ermittlungen.

Die „FAZ“ hatte am Samstagabend unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, bei dem befragten Mann handele es sich um einen jüngeren Mann, der in privater Beziehung zu dem CDU-Politiker gestanden haben solle. Die Polizei sei sich sicher, den Täter identifiziert zu haben, hieß es weiter. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, Andreas Thöne, erklärte am Sonntag allerdings, das sei nicht zutreffend. „Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Ermittlungslage, dass wir uns mit der Täterschaft sicher sind.“

Walter Lübcke im Juni 2012. Die Umstände seines Todes sind weiter unklar.

Foto: Uwe Zucchi / dpa

ZDF thematisiert Fall Lübcke bei „Aktenzeichen XY“

Die genauen Umstände des Todes erscheinen nach wie vor mysteriös. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Verbrechen.

Das ZDF hatte den Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am Mittwochabend (5.6.) thematisiert. Nach der Fernsehfahndung in der ZDF-Sendung waren zunächst 80 Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. „Eine ganz heiße Spur war aber noch nicht dabei“, sagte der Soko-Sprecher der Polizei, Torsten Werner, am Donnerstagmorgen in Kassel.

Über das Hinweis-Telefon seien während und nach der Sendung „ein paar wenige Anrufe eingegangen“. Die Ermittler hatten sich mehr davon versprochen, wie Werner sagte. Außerdem seien aber auch während und nach der Sendung von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ „einige Fotos und Videos“ von Besuchern einer Kirmes in der Nähe des Tatorts per Mail zugesandt worden. Die Dateien müssten aber noch ausgewertet werden. „Bislang haben wir keine konkreten Erkenntnisse“, sagte Werner.

Tatsächlich sind im Fall Lübcke noch einige Punkte offen, jedoch liegen auch schon zahleiche gesicherte Erkenntnisse vor, die wir zusammengefasst haben: Der Fall Lübcke – Was wir bisher wissen und was nicht.

Fall Lübcke: Steinmeier kritisiert Hasskommentare

Unterdessen kritisierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Internet-Äußerungen nach dem Tod Lübckes. Wie sich manche in sozialen Netzwerken geradezu hermachten über dessen Tod, sei „zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig“, sagte Steinmeier am Mittwoch in Dortmund. Über solche unerträglichen Reaktionen wünsche er sich mehr öffentliche Diskussionen und Empörung.

Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter. „Es ist einfach nur widerlich, wie sich rechte Hetzer über den Tod von Walter Lübcke freuen“, schrieb er.

Es ist einfach nur widerlich, wie sich rechte Hetzer über den Tod von Walter #Lübcke freuen.

KommunalpolitikerInnen und Ehrenamtliche haben unseren Respekt verdient.

Unsere Demokratie lebt von ihrem tagtäglichen Engagement vor Ort.https://t.co/L1ISbMgMkr — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) June 5, 2019

Anlass für Hetz-Kommentare gegen Lübcke könnte der Einsatz des Regierungspräsidenten für Flüchtlinge im Jahr 2015 gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte bereits angekündigt, Hasskommentare daraufhin zu prüfen, ob sie womöglich strafrechtlich relevant sind.

