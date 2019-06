Walter Lübcke: Verdächtiger soll rechtsextremes Motiv gehabt haben

Kassel. Im Fall des getöteten Politikers Walter Lübcke hat die Generalbundesanwaltschaft (GBA) in Karlsruhe das Verfahren übernommen. Die Ermittler gehen von einem „rechtsextremistischen Hintergrund“ der Tat aus, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe.

Dieses Motiv erscheine wahrscheinlich wegen früherer Tätigkeiten und Äußerungen des festgenommenen und dringend tatverdächtigen 45-jährige Mannes. Hinweise auf Komplizen oder eine rechtsterroristische Organisation im Hintergrund der Tat gibt es nach Angaben des Sprechers bisher nicht. Nach Medieninformationen soll der Tatverdächtige allerdings im Jahr 1993 bereits einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim in Hessen verübt haben.

Nach Informationen unserer Redaktion ist der Tatverdächtige den Sicherheitsbehörden mit einschlägigen Vorstrafen bekannt, darunter auch Ermittlungen wegen schwerer Gewalttaten. Und nicht nur das: Auch als Rechtsextremist ist der Mann den Ermittlern in der Vergangenheit aufgefallen.

Am Montagnachmittag wollen die Ermittler Einzelheiten bekannt geben.

Fall Walter Lübcke: Verdächtiger soll NPD-Mitglied gewesen sein

So soll der Tatverdächtige, dessen Namen unserer Redaktion bekannt ist, im Umfeld der Neonazi-Partei NPD in Hessen aktiv gewesen sein. Zudem war er mutmaßlich an einem Überfall von Neonazis auf eine Gewerkschaftskundgebung in Dortmund 2009 beteiligt. Er sei damals wegen Landfriedensbruchs zu sieben Monaten Haft verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt worden seien, heißt es in Berichten.

Walter Lübcke (CDU) im Jahr 2015.

Nach Informationen von „Zeit Online“ soll der Mann im Jahr 1993 einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim im hessischen Hohenstein-Steckenroth verübt haben. Die Bombe war demnach in einem Auto deponiert, das in Brand gesetzt wurde. „Zeit Online“ beruft sich auf Informationen aus Sicherheitskreisen. Eine Bestätigung der Ermittler war dafür zunächst nicht zu bekommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters entdeckte die Polizei Waffen. Die Tatwaffe im Fall Lübcke soll sich aber nicht darunter befunden haben.

Festgenommener hetzte auf Youtube gegen Politiker

Der Tatverdächtige soll zudem einen Youtube-Kanal betrieben haben, auf dem er unter anderem gegen die Politik hetzte. Wenn die Regierung nicht handele, werde es Tote geben, soll der Mann auf dem Kanal gewettert haben.

Die Bundesanwälte ziehen nur Fälle von örtlichen Staatsanwaltschaften an sich, sobald sich die Hinweise verdichten, dass die Verbrechen sich in „schwerwiegender Weise gegen die innere Sicherheit der Bundesrepublik“ richten, also vor allem bei Taten von Terroristen.

DNA-Spuren führten zu Verdächtigem

Am Wochenende hatte die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Das hatte ein Mitarbeiter der hessischen Regierungsbehörden unserer Redaktion bestätigt. Der 45 Jahre alte Mann war am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr von Spezialkräften in Kassel überwältigt und in Gewahrsam genommen worden.

„Die Festnahme erfolgte aufgrund eines DNA-Spurentreffers“, berichteten die Behörden. Der Mann sei am Sonntagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kassel vorgeführt worden. „Aufgrund der Indizienlage“ sei ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden.

Am Montag hatten sich mehrere Politiker wegen der jüngsten Entwicklungen im Fall Lübcke besorgt geäußert und Konsequenzen gefordert. Unter anderem kam aus mehreren Parteien die Forderung nach einer Sondersitzung des Innenausschusses.

„Man muss extrem aufpassen, dass sich im rechtsradikalen Bereich keine terroristischen Strukturen aufbauen“, sagte Grünen-Chef Robert Habeck, der den jüngsten Ermittlungsstand „erschütternd“ nannte. Der Generalsekretär der Sachsen-SPD, Henning Homann, forderte indes von Behörden und Gesellschaft mehr Wachsamkeit gegen Rechtsextremismus. „Dass Neonazis politische Gegner, Andersdenkende oder Menschen mit Migrationshintergrund nachstellen, verfolgen und ermorden, muss zu Konsequenzen bei der Arbeit der Sicherheitsbehörden führen“, sagte er am Montag in Dresden.

Mauern mit Stacheldraht umschließen die Justizvollzugsanstalt (JVA) Kassel I. Dort sitzt der Tatverdächtige im Fall Walter Lübcke.

Polizei hat Sanitäter befragt

An der Trauerfeier für Walter Lübcke hatten zuvor Hunderte Menschen Anteil genommen. Der erschossene Politiker war am Samstag in seinem Heimatort Wolfhagen-Istha im Kreis Kassel beigesetzt worden.

Dabei seien Hunderte Menschen anwesend gewesen, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Kassel am Samstag. Bereits am Donnerstag hatte es einen Trauergottesdienst in Gedenken an Lübcke gegeben. Dazu waren 1300 Menschen gekommen und hatten Abschied genommen.

Aufsehen erregte am vorvergangenen Samstag ein Polizeieinsatz, der stundenlang den Fährverkehr zur Nordseeinsel Wangerooge lahmgelegt hatte – und im Zusammenhang mit dem Fall Lübcke stand. Auf einer Fähre zwischen Harlesiel und der Insel Wangerooge war ein verdächtiger Sanitäter in Gewahrsam genommen worden.

Nach Informationen unserer Redaktion erfolgte der spektakuläre Einsatz von Spezialkräften auf dem Schiff, da die Ermittler die Sorge hatten, der inzwischen nicht mehr Tatverdächtige könnte auf der Ostsee die Tatwaffe entsorgen. Noch immer konnten Ermittler diese offenbar nicht ausfindig machen. Sie ist neben Spuren am Tatort eines der zentralen Beweismittel.

Lübcke war in der Nacht auf den 2. Juni tot auf der Terrasse seines Hauses gefunden worden. Er wurde aus nächster Nähe mit einer Kurzwaffe, also einer Pistole oder einem Revolver, erschossen.

Zum Trauergottesdienst zum Gedenken an Walter Lübcke waren am Donnerstag Hunderte Menschen gekommen.

ZDF thematisiert Fall Lübcke bei „Aktenzeichen XY“

Die genauen Umstände des Todes erscheinen nach wie vor mysteriös. Das ZDF hatte den Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am Mittwochabend (5. Juni) thematisiert. Nach der Fernsehfahndung in der ZDF-Sendung waren zunächst 80 Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. „Eine ganz heiße Spur war aber noch nicht dabei“, sagte Torsten Werner, der Soko-Sprecher der Polizei in Kassel danach.

Tatsächlich sind im Fall Lübcke noch einige Punkte offen, jedoch liegen auch schon zahlreiche gesicherte Erkenntnisse vor, die wir zusammengefasst haben: Der Fall Lübcke – Was wir bisher wissen und was nicht.

Fall Lübcke: Steinmeier kritisiert Hasskommentare

Nach Bekanntwerden des Todes von Lübcke hatte es zahlreiche kritische Äußerungen im Netz gegeben. Anlass für Hetz-Kommentare gegen Lübcke könnte der Einsatz des Regierungspräsidenten für Flüchtlinge im Jahr 2015 gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte bereits angekündigt, Hasskommentare daraufhin zu prüfen, ob sie womöglich strafrechtlich relevant sind.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Äußerungen scharf kritisiert. Wie sich manche in sozialen Netzwerken geradezu hermachten über dessen Tod, sei „zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig“, hatte Steinmeier gesagt. Über solche unerträglichen Reaktionen wünsche er sich mehr öffentliche Diskussionen und Empörung.

Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter. „Es ist einfach nur widerlich, wie sich rechte Hetzer über den Tod von Walter Lübcke freuen“, schrieb er.

Es ist einfach nur widerlich, wie sich rechte Hetzer über den Tod von Walter #Lübcke freuen.

KommunalpolitikerInnen und Ehrenamtliche haben unseren Respekt verdient.

Unsere Demokratie lebt von ihrem tagtäglichen Engagement vor Ort.https://t.co/L1ISbMgMkr — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) June 5, 2019

