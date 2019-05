Zürich: Drei Tote nach Geiselnahme in der Schweiz

In Zürich hat es am Freitagmorgen eine Geiselnahme gegeben.

In Zürich hat es am Freitagmorgen eine Geiselnahme in einer Wohnung gegeben. Ein Mann hatte zwei Frauen in seine Gewalt gebracht.

Zürich. Bei einer Geiselnahme in Zürich sind am Freitag drei Menschen getötet worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 60-jähriger Mann am frühen Morgen zwei Frauen im Alter von 34 und 38 Jahren in seine Gewalt gebracht. Nach ersten Informationen hat der Geiselnehmer die Frauen und sich selbst erschossen. Der Fall sorgt für Aufsehen – auch weil Geiselnahmen in der Schweiz äußerst selten sind.

Nachbarn hatten die Geiselnahme gegen 5.20 Uhr der Polizei gemeldet, nachdem die Zeugen Schreie aus einer Wohnung gehört hatten. Die Polizei nahm schon kurz darauf Kontakt mit dem 60-Jährigen auf, der mitteilte, zwei Frauen in seiner Gewalt zu haben.

Wie die „Neue Zürcher Zeitung“ berichtet, stellt die Geiselnahme quasi einen Einzelfall dar. Denn dass Täter in der Schweiz Geiseln nehmen, komme eher selten vor. Laut dem Zeitungsbericht sei im kompletten vergangenen Jahr keine einzige Geiselnahme registriert worden.

Zürich: Schweizer Geiselnehmer hatte angekündigt, sich zu stellen

Der Mann drohte, die Frauen umzubringen, wenn sich die Beamten nicht zurückziehen würden. Bis 8.30 Uhr hielten Vermittler Kontakt mit dem Geiselnehmer. Der Mann gab beim letzten Gespräch an, sich innerhalb von zehn Minuten der Polizei zu stellen.

Gemeinsame Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und der #StadtpolizeiZürich zum #Polizeieinsatz im #Kreis3 von heute Vormittag:https://t.co/ZB0Gg8i1RU — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) May 31, 2019

Doch nach dieser Ankündigung hörten Beamte mehrere Schüsse aus der Wohnung – die Spezialeinheit Skorpion der Polizei Zürich stürmte daraufhin die Wohnung. In der Wohnung fanden die Beamten laut Polizeibericht drei schwerst verletzte Personen: den 60-jährigen Mann und die jüngeren Frauen.

Trotz Reanimationsversuchen starben alle drei noch vor Ort. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. In welchem Verhältnis die Toten zueinander standen und woher die Frauen kamen, war nach ersten Informationen noch nicht bekannt. (ac)