Schlauchboot-Unfall auf Rhein: Vierjährige weiterhin vermisst

Straßburg. Drama auf dem Rhein an Himmelfahrt: Ein Ausflug mit dem Schlauchboot in der deutsch-französischen Grenzregion endete für drei Menschen tödlich. Unter den Toten waren ein Helfer und ein sechsjähriges Mädchen.

Ein vierjähriges Mädchen gilt noch immer als vermisst. Am Samstagmorgen setzte die deutsche und die französische Wasserschutzpolizei die Suche nach dem Mädchen fort.

Seit 9 Uhr suchen die Einsatzkräfte laut der französischen Einsatzleitung zwischen dem Unglücksort im elsässischen Gerstheim und Straßburg nach dem Mädchen. Wie eine Sprecherin der französischen Polizei mitteilte, soll auch eine Drohne den Flussabschnitt ab Gerstheim abfliegen.

Schlauchboot-Unfall: Wassersport an der Stelle verboten

Das Schlauchboot mit vier Menschen an Bord war am Donnerstagnachmittag in der deutsch-französischen Grenzregion gekentert. An dieser Stelle im Rhein seien Schwimmen, Angeln und Wassersport verboten.

Ersten Erkenntnissen nach haben die Bootsinsassen keine Rettungswesten getragen. Der Unfall gehe höchstwahrscheinlich auf Fahrlässigkeit zurück – die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen.

Zu dem tragischen Unglück kam es nahe einer Schleuse bei der französischen Gemeinde Gerstheim, 30 Kilometer südlich von Straßburg. Insgesamt handelte es sich nach Angaben der Präfektur um eine siebenköpfige Touristengruppe – darunter seien fünf Rumänen und zwei Deutsche.

Schlauchboot-Unfall: Zeugen wollten Opfer retten – einer kam selbst ums Leben

Mehrere Menschen hätten versucht den Bootsinsassen zu helfen und seien selbst ins Wasser gesprungen, schrieb die Regionalzeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“. Einer von ihnen kam dabei selbst ums Leben.

Laut „bild.de“ wurde das Boot von den Einsatzkräften im Stauwehr zwischen Ottenheim und Nonnenweier entdeckt.

An Bord des Boots seien insgesamt zwei Erwachsene und zwei Kinder gewesen, berichtete der Sender France 3. Das sechsjährige Mädchen sei noch mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus ins etwa 65 Kilometer entfernte Freiburg gebracht worden und dort gestorben. Ein weiteres Opfer sei schwer verletzt im Krankenhaus – aber nicht in Lebensgefahr.

Erst am späten Mittwochabend gab es zudem ein Schiffsunglück auf der Donau – mindestens sieben Menschen starben. (vem/jb/dpa)