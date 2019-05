Das Wochenende wird sonnig und heiß

Offenbach. Am Wochenende bringt Hoch "Pia" sonniges und heißes Wetter nach Deutschland. Am Sonntag klettern die Temperaturen sogar auf bis zu 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Mancherorts soll es auch gewittern.

Diesen Freitag ist es der Vorhersage zufolge lediglich im Norden wolkig oder stark bewölkt, es kann gelegentlich regnen. Sonst fänden sich nur wenige Wolken am Himmel, im Südwesten der Republik scheine die Sonne am längsten. Im Norden rangierten die Temperaturen zwischen 16 bis 21 Grad, sonst erreichten sie 19 bis 24 Grad, am Rhein könne es noch wärmer sein.

Tags darauf soll sich auch im Norden die Sonne zeigen und der Regen meist ausbleiben. Im Südosten bildeten sich Quellwolken; mit örtlichen Gewittern sei zu rechnen. Die Höchstwerte erreichen dem DWD zufolge 24 bis 29 Grad, nahe der Küste ist es kühler.

Am Sonntag schließlich sorge das Hoch fast überall für einen blauen Himmel. Nur im südöstlichen Bergland könne es ein paar Wolken geben. Es wird außerdem heiß, wie der DWD sagt: Die Höchsttemperaturen lägen zwischen 25 bis 32 Grad.