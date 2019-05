Niki Lauda: Trauerfeier im Wiener Stephansdom - oe24.tv-Livestream hier

Wien. In Wien findet im Stephansdom die Trauerfeier für den früheren Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda statt. Seit 8 Uhr wurde dort der Sarg von Lauda aufgebahrt, Tausende verabschiedeten sich von dem Sportler. Ab 13 Uhr findet die Totenmesse statt. Dabei erweisen ihm Politiker und andere Prominente die letzte Ehre. Das österreichische Portal oe24.tv zeigt die Trauerfeier von Lauda im Livestream auf YouTube.

Gedenken an eine Motorsport-Legende: Hunderte Fans nehmen in Wien Abschied von Niki Lauda. Im Stephansdom in der Innenstadt ist der geschlossene Sarg vier Stunden lang öffentlich aufgebahrt. Schon am Morgen hatten sich vor der Kirche lange Schlangen gebildet – obwohl es in Strömen regnete. Der dreimaliger Formel-1-Weltmeister war am 20. Mai gestorben.

Der schlichte Sarg war am frühen Morgen vor dem Stephansdom von der Witwe Birgit Lauda und seinen ältesten Söhnen Lukas und Matthias empfangen worden. Anschließend wurde Lauda unter dem Geläut der Heidenturm-Glocken in der sogenannten Vierung öffentlich aufgebahrt.

Niki Lauda – auch Familie von Michael Schumacher nimmt Abschied

Birgit Lauda legte einen Lorbeerkranz auf den Sarg, Lukas Lauda postierte einen Helm des dreimaligen Weltmeisters darauf. Fotos von Lauda, zahlreiche Blumenkränze und sechs große weiße Kerzen wurden um den Sarg aufgestellt.

Auch die Familie von Rekordweltmeister Michael Schumacher ließ einen Kranz aufstellen. „Einmal sehen wir uns wieder. Deine Schumis“, war darauf zu lesen.

• Porträt eines ganz Großen: Niki Lauda war Kämpfer, Campion und immer am Limit

Laudas Familie hatte vor dem Sarg, auf dem Laudas Helm lag, eine kleine Andacht gehalten. Dann erst wurden die Fans in den Dom gelassen. Niki Laudas öffentliche Aufbahrung für einen Sportler im Stephansdom überhaupt.

Niki Lauda wird in Rennoverall beerdigt

Um 13 Uhr soll es die offizielle Trauerfeier und ein Requiem für den in Österreich als „Niki Nazionale“ bekannten ehemaligen Sportler und Luftfahrtunternehmer geben. Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen, Altkanzler Sebastian Kurz, Hollywood-Star und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger sowie der ehemalige Rennfahrer Gerhard Berger hatten sich als Redner angekündigt.

Auch beim Formel-1-Rennen in Monaco wurde an Niki Lauda erinnert.

Foto: Pool / Reuters

Nach der Trauerfeier sollte Laudas Sarg über das Riesentor aus dem Dom getragen werden, die Beisetzung findet anschließend im engsten Familienkreis statt. Zeitpunkt und Ort sind nicht bekannt.

Livestream der Trauerfeier von Niki Lauda auf YouTube

Das österreichische Portal oe24.tv überträgt live vom Wiener Stephansdom.

Seine Erfolge als Sportler und Unternehmer bleiben unvergesslich: Die Formel-1-Legende Niki Lauda ist am 20. Mai "im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen", wie eine Sprecherin mitteilte. Wir zeigen die Promis, die 2019 gestorben sind.

Bekannt wurde sie in den 1950er Jahren mit unschuldigen Liebeskomödien: Doris Day erlag am 13. Mai einer schweren Lungenentzüdung. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Sie war eine der deutschen Charakterdarstellerinnen und eine Ikone des deutschen Films: Nach kurzer schwerer Krankheit starb Hannelore Elsner am 21. April. Foto: Tobias Hase / dpa

Michael Brennicke war jahrzehntelang die Stimme der Beiträge bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF. Auch den Schauspielerin Chevy Chase und Dustin Hoffman lieh er seine Stimme. Am 25. März verstarb der Synchronsprecher. Foto: imago

Jan-Michael Vincent wurde vor allem wegen seiner Rolle in der Kultserie "Airwolf" bekannt. Der Schauspieler starb am 10. Februar.



Ludger W. Staby ist tot. Der langjährige Reemtsma-Chef starb im Alter von 83 Jahren. Foto: Marcelo Hernandez / HA

Keith Flint wurde am 4. März tot in seinem Haus gefunden. Der Frontmann der Band The Prodigy wurde 49 Jahre alt. Prodigy-Songs wie "Firestarter", "Breathe" oder "Smack My Bitch Up" wurden zu internationalen Hits. Flint gehört zu den Prominenten, die 2019 gestorben sind. Foto: dpa

Der Kabarettist, Autor und Kommentator Werner Schneyder starb am 2. März in seiner Wohnung in Wien. In Österreich galt Schneyder als einer der größten Kabarettisten der vergangenen Jahrzehnte. In Deutschland war er auch als Sportkommentator bekannt. Mit Dieter Hildebrandt bildete Schneyder über mehrere Jahre ein bekanntes und gefeiertes Kabarett-Duo. Foto: dpa

Der Modedesigner Karl Lagerfeld starb im Alter von 85 Jahren. Am 19. Februar vermeldeten französische Medien die Todesnachricht. Lagerfeld, gebürtiger Hamburger, hatte viele Jahre in Paris gelebt und gearbeitet. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz starb im Alter von 77 Jahren in Zürich, wie sein Management am 16. Februar mitteilte. Ganz war einer der bekanntesten und größten Schauspieler des deutschsprachigen Theaters und Kinos. Er war Träger des Iffland-Ringes, ein Siegelring, der an den „jeweils bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters“ auf Lebenszeit verliehen wird. Foto: Rainer Jensen / dpa



Albert Finney ist tot. Der britische Schauspieler („Erin Brockovich“, „James Bond - Skyfall“) starb Anfang Februar. Finney war für seine Nebenrolle in „Erin Brockovich“ für den Oscar nominiert. Foto: William Conran / dpa

Die britische Erfolgsautorin Rosamunde Pilcher ist tot. Sie starb am 7. Februar 2019 im Alter von 94 Jahren. Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture alliance / dpa

Zahlreiche ihrer Bücher wurden auch verfilmt. Foto: Bodo Marks / dpa

Er war schon zu Lebzeiten eine Legende: Der frühere Schalke-Manager Rudi Assauer starb am 6. Februar 2019, er wurde 74 Jahre alt. Foto: imago sport / imago/Revierfoto

2012 war bekannt geworden, dass Assauer an Alzheimer erkrankt ist. Seitdem lebte er weitestgehend zurückgezogen. Foto: dpa Picture-Alliance / SVEN SIMON / picture alliance / Sven Simon



Der 70-Jährige mit der roten Kappe als Markenzeichen hatte seit seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring 1976 immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im August 2018 erhielt er eine Spender-Lunge , nachdem sich sein Zustand wegen einer Entzündung der Lungenbläschen dramatisch verschlechtert hatte. So trauert die Welt um Niki Lauda.

Noch ist unklar, wo Lauda begraben werden soll. Die Stadt Wien hatte der Familie ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof angeboten, die Familie lehnte aber ab. Klar ist aber: Bestattet werden soll Lauda wohl in einem Rennoverall. (sid/dpa/sdo)