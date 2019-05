Rammstein-Premiere von "Ausländer" - droht neuer Skandal?

Rammstein bringen ein neues Video heraus - in einem YouTube-Trailer ist die Band in einem Schlauchboot zu sehen.

Berlin. Mit ihren letzten Videos zu ihrer Single „Deutschland“ haben Rammstein viel Wirbel ausgelöst. Nachdem die Band das Video zur Single „Deutschland“ auf YouTube veröffentlicht hatte, musste die Band um Sänger Till Lindemann Rassismusvorwürfe über sich ergehen lassen.

Grund dafür waren Szenen aus dem Teaser-Video, in dem die Band unter anderem in KZ-Uniformen an Galgen hängt. Auch die Veröffentlichung des Videos zu „Ausländer“ dürfte jetzt eine ähnliche Tragweite haben.

Rammstein veröffentlicht „Ausländer“ – was passiert in dem Video?

YouTube-Video zu Rammstein

Ein Teaser, den die Band am Montag veröffentlicht hat, sorgt bereits für Wirbel. In dem etwa 15 Sekunden langen Clip ist zu sehen, wie die Band auf dem Meer in einem Schlauchboot unterwegs ist. Es ist ein Thema mit Sprengkraft: Das Video erinnert an Flüchtlinge, die die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer für ihre Flucht nach Europa auf sich nehmen – und dabei tausendfach ums Leben kommen.

• Aufregung um Video: Die Rammstein-PR mit Holocaust-Szenen ist ekelhaft

Ob es tatsächlich um die Flüchtlingsthematik in dem Rammstein-Video gehen wird, werden die Fans an diesem Dienstagabend (19 Uhr) erfahren. Dann soll das neue Rammstein-Video auf YouTube veröffentlicht werden.

So provoziert Rammstein mit KZ-Video So provoziert Rammstein mit KZ-Video

Rammstein gehen 2019 das erste Mal nach einem Jahrzehnt wieder auf Tour. Die Karten für die Konzerte waren innerhalb einer Rekordzeit auf Eventim ausverkauft. Darum ist Rammstein so erfolgreich. Am 22. Juni gibt die Band ein Konzert im Berliner Olympiastadion. (bekö)