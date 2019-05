"Hart aber fair": Grünen-Politikerin wird wegen Figur beleidigt - Auf Twitter schlägt sie zurück

Berlin Bei „Hart aber fair“ ging es am Montag um die Folgen aus der Europawahl. Dabei wurde nicht nur die Rolle der Union und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unter die Lupe genommen. Vor allem wurde auch über die SPD gesprochen. Auf Twitter wehrte sich hinterher Grünen-Politikerin Ricarda Lang gegen Beleidigungen wegen ihrer Figur - sie bekommt viel Zuspruch auf Twitter.

Andrea Nahles machte den Planern des ARD-Talks mutmaßlich einen Strich durch die Rechnung. Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage der Sendung „Europa hat gewählt – wer ist bei uns angezählt?“ wäre man schnell bei der SPD-Fraktionschefin gelandet.

Da Nahles aber kurz zuvor in der ZDF-Sendung „Was nun?“ verkündete, die Fraktionswahlen bereits auf die kommende Woche vorzuziehen , geriet die CDU in den Fokus – und mit ihr auch die mögliche Kanzlerkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer.

„hart aber fair“ – das waren die Gäste

Lars Kingbeil, SPD-Generalsekretär

Mike Mohring, Landesvorsitzender der CDU Thüringen und CDU-Präsidiumsmitglied

Ricarda Lang, Sprecherin der Grünen Jugend und Jurastudentin

Michael Spreng, Journalist und Politikberater

Markus Feldenkirchen, „Spiegel“-Journalist

Die kritisierte Kanzlerkandidatin

„Die CDU bekommt ein massives AKK-Problem“, bescheinigte Michael Spreng, Politikberater, ehemaliger Chefredakteur der „Bild am Sonntag“ und Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber der möglichen Kanzler-Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Grund: ziemlich viel.

Spreng benannte Kramp-Karrenbauers Abgrenzung zu Angela Merkel, ihre Äußerungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe und ihre Generalsekretärs-Wahl von Paul Ziemiak, der bei digitalen Themen punkten sollte, aber beim Rezo-Video versagt habe, als Knackpunkte.

Vor allem griff er aber die Äußerungen der CDU-Chefin zum Wahlaufruf der Youtuber auf. Der Hintergrund: Kramp-Karrenbauer hatte nach der Wahl am Montag das Rezo-Youtube-Video thematisiert und die Frage gestellt, was gewesen wäre, wenn statt über 70 Youtuber 70 Zeitungsredaktionen Wahlempfehlungen ausgesprochen hätten. „Welche Regeln gelten im digitalen Bereich?“, fragte die CDU-Chefin. Rezo und CDU: Will Kramp-Karrenbauer Youtuber regulieren?

Spiegel-Journalist Markus Feldenkirchen gab Nachhilfeunterricht und erklärte, dass auch Redaktionen theoretisch Wahlaufrufe machen dürften. Die Sprecherin der Grünen-Jugend, Riccarda Lang, warf Kramp-Karrenbauer vor, auf „eine unliebsame Meinung mit Meinungsregulierung“ reagieren zu wollen.

Selbst der thüringische CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring sprang seiner Chefin auf Bundesebene nicht zur Seite. „Meinungsfreiheit ist nicht regulierbar, ganz einfach“, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied. Auf die Frage, wer Kramp-Karrenbauer angesichts dieser Äußerung eigentlich berate, lautete die knappe Antwort: „Bestimmt schlaue Leute.“

Der selbstkritische Verlierer

Die SPD war der klare Verlierer der Europawahl , dafür verlief der Abend für SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil aber überraschend ruhig. Das lag auch an einer konsequenten Fehleraufbereitung. „Beim Klimaschutz war die SPD nicht auf dem Platz, da hatten wir kein Angebot“, begründete der 41-Jährige die Wählerwanderung hin zu den Grünen.

Die Diskussion um die Uploadfilter hätten manche Parteimitglieder nicht ernst genommen, die Putschgerüchte gegen Nahles seien schädlich gewesen, führte Klingbeil die Liste der Gründe für das katastrophale Abschneiden seiner Partei, die elf Prozent verloren hatte, fort.

Europawahl: Das sagt Andrea Nahles zur SPD-Niederlage Europawahl- Das sagt Andrea Nahles zur SPD-Niederlage

Die Fehleranalyse erinnerte an die Selbstreflexion, die Klingbeil bereits nach dem schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl betrieben hatte, die die SPD aber auch nicht wieder auf Kurs brachte. Bis auf das kurze Werben von Klingbeil für die schnelle Einführung des Klimaschutzgesetzes und der Grundrente war der SPD-Generalsekretär für den Rest der Sendung weitestgehend abgeschaltet.

Der verzweifelte Einzelkämpfer

Der als progressiv geltende CDU-Politiker Mike Mohring musste viele Angriffe abwehren – das gelang besonders zu Beginn kaum. Als Riccarda Lang das Wahlergebnis als „Weckruf“ bewertete und feststellte, dass einer ganzen Generation die Vernunft abgesprochen werde, duzte Mohring die Grüne-Jugendsprecherin versehentlich und erklärte, dass es so einfach nicht getan sei.

Beim zweiten Anlauf fiel ihm sein Fauxpas selbst auf und er korrigierte sich nach dem ersten „Du“ und wechselte zum „Sie“, der Eindruck der von Feldenkirchen beschriebenen Politik von CDU und SPD als „arrogant und von oben herab“ blieb zunächst aber hängen.

Besser lief es für Mohring bei der Aufarbeitung des Rezo-Videos: Die CDU habe es verpasst, auf junge Leute zuzugehen, da man tagelang gezögert habe, „um am Ende mit einer .pdf-Datei um die Ecke zu kommen.“ Damit sei die Tür zu den jungen Leuten auf Dauer wieder zugegangen.

Virales Video: So rechnet der YouTuber Rezo mit der CDU ab Virales Video: So rechnet der YouTuber Rezo mit der CDU ab Virales Video- So rechnet der YouTuber Rezo mit der CDU ab

Das Video mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ hatte kurz vor der Europawahl am Sonntag für viel Diskussionsstoff gesorgt. Der YouTuber Rezo hatte darin die CDU attackiert, die wiederum nicht souverän darauf reagierte. Die Frage, die sich viele stellten: Kann ein Youtuber eine Partei „zerstören“?

Zu Hochform lief Mohring auf, als es um das Erstarken der AfD im Osten bei der Europawahl ging: Die AfD habe ihr Potenzial ausgeschöpft, in Thüringen habe sich die CDU knapp vor der AfD durchsetzen können, man dürfe das Narrativ vom desillusionierten Osten nicht verfestigen, forderte Mohring.

Allerdings musste er auch einräumen, dass der CDU-Vorsprung in Thüringen auf die AfD mit zwei Prozent sehr gering war: „Ist doch egal“, so Mohring, gewonnen sei gewonnen – zumal der Vorsprung bei der Kommunalwahl deutlicher gewesen sei. Warum die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich ist.

Die stille Siegerin

Gewonnen haben aber vor allem die Grünen, die nicht nur zweitstärkste Kraft geworden sind, sondern ihr Ergebnis sogar verdoppeln konnten. Der Wahlabend war ein Triumphzug der Grünen.

Grüner Höhenflug: So hat das Rezo-Video bei der Europawahl mobilisiert Michael Kellner: Der Bundesgeschäftsführer der Grünen erklärt im Interview, welche Rolle Rezo und die YouTuber bei der Europawahl 2019 gespielt haben. Grüner Höhenflug- So hat das Rezo-Video bei der Europawahl mobilisiert

Für Riccarda Lang war es ein Leichtes, in der Sendung den Erfolg auszukosten. Das lag auch daran, dass kein Fürsprecher für die FDP um „Lasst-das-mal-die-Profis-machen“-Parteichef Christian Lindner noch Vertreter der AfD, die zu großen Teilen den menschgemachten Klimawandel leugnen, anwesend waren.

Ohne große Widerworte konnte die Jura-Studentin CDU und SPD den Spiegel vorhalten und sie an ihre Verantwortung und auch den Respekt vor der jungen Generation erinnern. Nur auf die Frage, ob Deutschland innerhalb der nächsten zehn Jahre einen grünen Bundeskanzler erhalten werde, reagierte Lang verhalten: „Ob es passieren wird, kann ich Ihnen nicht sagen, es wäre natürlich meine Hoffnung.“

Grünen-Politikerin wehrt sich gegen Beleidigung

Weil sich anscheinend einige Zuschauer von #hartaberfair hier auf Twitter fragen, ob ich denn ein Kinn habe:

Danke der Nachfrage, ist existent, und fragt sich mit dem Rest von mir, wie traurig man sein muss, um Frauen wegen ihres Gewichts zu beschimpfen 🤷‍♀️ — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) May 28, 2019

Einen faden Geschmack hatten jedoch die Beleidigungen gegen Lang. Die Grünen-Politikerin sah sich im Anschluss der Sendung sogar dazu gezwungen, ein Statement auf Twitter abzugeben. "Weil sich anscheinend einige Zuschauer von #hartaberfair hier auf Twitter fragen, ob ich denn ein Kinn habe", schreibt sie dort.

"Danke der Nachfrage, ist existent, und fragt sich mit dem Rest von mir, wie traurig man sein muss, um Frauen wegen ihres Gewichts zu beschimpfen."

Sie bekommt viel Zuspruch auf Twitter für ihren Beitrag. Hier eine Auswahl der Kommentare:

"Wenn diese Menschen dir Inhaltlich nichts mehr entgegen setzen könnem.. Du hast die gestern alle rhetorisch, inhaltlich und menschlich in die Tasche gesteckt."

"Liebe Frau Lang, die Politik braucht mehr Frauen wie Sie! Weiter so! (Und auch, wenn das damit überhaupt nichts zu tun hat: Sie sehen toll aus.)"

"Lass Dich nicht unterkriegen."

"Hart aber fair"-Wiederholung in der ARD-Mediathek

Sie haben die aktuelle "Hart aber fair"-Folge verpasst? Hier finden Sie die Sendung in der Mediathek.