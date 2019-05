Türkei: Tourist erlebt Todes-Drama im Türkei-Urlaub

An der türkischen Mittelmeerküste ist ein Deutscher ertrunken. Hotelangestellte hatten ihm noch geholfen. Er starb aber im Krankenhaus.

Istanbul. Der Türkei-Urlaub endete im Drama: Ein deutscher Tourist ist in der Küste vor Antalya beim Baden im Mittelmeer ertrunken. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge gelang es den Mitarbeitern eines Hotels den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Er lag bewusstlos im Meer, starb jedoch später in einer Klinik. Woher der Mann aus Deutschland stammt, ist nicht bekannt.

Der 67-Jährige Deutscher sei beim Baden in Not geraten. Der Vorfall ereignete sich vor der Küste der Provinz Antalya. Seine Leiche soll nun obduziert werden, um die genauen Todesumstände zu klären. Der Mann sei am Strand des kleinen Orts Colakli schwimmen gegangen. Er sei im Krankenhaus gestorben.

Türkei-Urlaub: Antalyas Küsten bei vielen Deutschen beliebt

Die Region um Antalya im Süden des Landes ist vor allem bei deutschen Urlaubern sehr beliebt, was vor allem an ihren schier unendlichen weißen Sandstränden liegt. Nachdem es in den vergangenen Jahren zu einer kleinen Flaute bei den Touristenzahlen kam, hat sich die Lage zuletzt wieder stabilisiert.

Und so werden in diesem Jahr werden wieder Millionen deutsche Urlauber in der Türkei erwartet.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo es ungefähr zu dem Unglück kam.

