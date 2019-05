Zwei tote Kinder in Gartenteich entdeckt - Hintergründ unklar

Rettungswagen stehen in der Nähe des Fundortes zweier Kinderleichen in Baddeckenstedt.

In Baddeckenstedt in Niedersachsen sind zwei tote Jungen gefunden worden. Die Hintergründe sind laut Polizei derzeit noch unklar.

Baddeckenstedt. Drama in Niedersachsen: In einem Gartenteich in Baddeckenstedt hat die Polizei zwei leblose Jungen entdeckt. Die Hintergründe sind noch unsicher. Ob sie durch ein Unglück ums Leben kamen oder Opfer eines Verbrechens wurden, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. „Wir gehen im Moment von einem Unfall aus, ermitteln aber in alle Richtungen.“

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass die Kinder im Laufe des Mittwochs obduziert werden sollen, um die Todesursache festzustellen.

Jungen noch vor Ort gestorben

Die Jungen sind laut Polizei „deutlich jünger als zehn Jahre“. Das genaue Alter wollte ein Sprecher aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zunächst nicht nennen. Polizisten und Rettungskräfte hatten nach Polizeiangaben am Dienstag versucht, die beiden wiederzubeleben. Die Jungen seien aber noch vor Ort gestorben.

Bei der Polizei war am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr eine Vermisstenmeldung für zwei Jungen eingegangen. Kurz darauf wurden die Beamten zum Fundort der leblosen Kinder gerufen. NDR-Berichten zufolge handelte es sich dabei um die Vermissten.

Der Einsatz am Fundort auf einem Privatgrundstück zog sich über mehrere Stunden hin und war am frühen Mittwochmorgen laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Neben Spezialkräften der Spurensicherung waren auch Feuerwehr und Notfallseelsorger im Einsatz. Im Laufe des Vormittags wollte die Polizei einen Überblick über den Stand der Ermittlungen geben. (dpa/les)