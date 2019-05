Flixbus überschlägt sich auf A9 bei Leipzig - Ein Toter

Flixbus will der Deutschen Bahn auf der Schiene Konkurrenz machen. Sehen Sie im Video vier Dinge, die man zu Flixtrain wissen muss.

Leipzig. Auf der Autobahn 9 bei Leipzig ist ein Flixbus verunglückt. Dabei ist mindestens ein Mensch getötet und 20 weitere schwer verletzt worden. Wie der MDR berichtet, sei der Bus des Unternehmens Flixbus umgestürzt. Wie die Polizei mitteilte überschlug sich der Bus und blieb auf der Seite liegen.

Vier Hubschrauber und mehr als zehn Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu bergen. Nach Angaben der Polizei waren zum Zeitpunkt des Unfalls mehr als 70 Fahrgäste an Bord des Busses

Flixbus-Unfall auf A9 bei Leipzig – Das Wichtigste in Kürze

• Auf der A9 bei Leipzig hat sich ein Flixbus überschlagen

• Dabei ist ein Mensch getötet und Dutzende weitere verletzt worden

• Die Autobahn wurde gesperrt

Dem Sender zufolge hat sich der Unfall zwischen Leipzig-West und Bad Dürrenberg ereignet. Der Grund dafür sei noch unklar, heißt es weiter. Die A9 wurde in beide Richtungen gesperrt. Die letzte freie Ausfahrt sei in Richtung München das Schkeuditzer Kreuz und in Richtung Berlin das Kreuz Rippachtal.

Erst im Dabei wurden 16 Menschen verletzt. Wenige Monate später kam es im Dezember 2018 ebenfalls zu einem tödlichen Unfall mit einem Flixbus, der auf dem Weg nach Düsseldorf war.

Eine Google-Maps-Karte zeigt ungefähr, wo sich der Unfall des Flixbus ereignete.

