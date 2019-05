Let's Dance: Tanzpartner von Evelyn Burdecki dreht sich genervt um

So sah das in der ersten Show aus: Oliver Pocher imitierte Pietro Lombardi bei „Let’s Dance“.

Zu berühmten TV-Melodien haben Evelyn Burdecki, Barbara Becker und Co. am Freitagabend getanzt. Und Pocher war noch einmal Pocher.

Berlin. Wenn man zu Unrecht für tot erklärt wird, kann einem schon mal der Kragen platzen. Das dachte sich wohl auch Evgeny Vinokurov am Freitagabend bei der achten Sendung von „Let’s Dance“. Nachdem der Tanzprofi mit Evelyn Burdecki zu „There You’ll Be“ aus dem Film „Pearl Habor“ eine Rumba aufs Parkett legte, kritisiert wieder einmal Joachim Llambi das Paar scharf.

Warum Evelyn denn so mit so einer versteinerten Miene getanzt habe. „Na, er war doch tot“, erklärt die 30-Jährige. Das sorgt für einen kollektiven Lachanfall der Jury. Die tränenüberströmte Motsi Mabuse kann so nicht einmal mehr reden. Dass Tod und Trauer durchaus was mit der getanzten Geschichte zu tun hatten, interessierte da schon niemanden mehr in der Jury.

Tanzpartner von Evelyn Burdecki dreht sich genervt um

Was hast du denn gefühlt?“, fragt Llambi nach. Es sei sehr intensiv gewesen. So sehr, dass sie Evgeny sogar einen Kuss auf den Mund gegeben habe, erklärt Evelyn, woraufhin Evgeny sich noch einmal den Mund abwischt. Die weitere Kritik, in der Motsi Mabuse sich vor allen Dingen auf das Aussehen von Evelyn bezieht – das macht man so, wenn einem sonst nichts Gutes einfällt – erträgt Evgeny mit eiserner Miene.

Als die beiden nach der Punktevergabe nochmal ihre Fans bitten sollen, anzurufen, macht der 28-Jährige auf dem Absatz kehrt und geht davon. Evelyn holt ihn wieder zurück, doch schweigt er wie ein Toter.

Evgeny Vinokurov reagiert bei Instagram auf die Kritik

„Ich war nicht auf Evelyn böse. Ich war traurig wegen der unkonstruktiven Kritik von den Jurys“, erklärt der Tänzer noch während der Show auf Instagram. „Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Ich war traurig wegen Evelyn. Seid mir nicht böse. Ich bin nur ein Mensch.“

Tatsächlich macht dieser Moment ihn nur sympathisch. Dieses ewige niveaulose Geflapse ist für jeden Political-Correctness-Beauftragten ein Grund zu verzweifeln.

Oliver Pocher und die Sex-Simulation auf der Tanzfläche

Und damit wären wir wieder bei Oliver Pocher, der vor der Show noch am Tropf hing . Während er seinen Humor bei der Rumba zu „Goldfinger“ aus James Bond ausnahmsweise mal zurückhält, kompensiert er ihn dafür umso mehr bei dem später folgenden Discofox-Marathon. Mit durch geöffnetes Hemd gelichteten Blick auf sein graziles One-Pack schmeißt er sich zu Boden und – man kann es nicht anders formulieren – hat mit seine Tanzpartnerin Christina Luft Trockensex mitten auf der Tanzfläche.

„Sowas kann nur der Pocher“ urteilen einige Fans. Und liegen damit leider falsch. Können tun es einige, nur haben die meisten mehr Anstand. Passenderweise verkündete Pochers Lebensgefährtin in dieser Woche, dass sie schwanger ist. „Das kam sehr überraschend“, gesteht der Bald-Vierfach-Vater. Ein Kommentar, den er besser im Fernsehen verschwiegen hätte.

Wer wird Dancing Star 2019? Wer tritt in die Fußstapfen von Ingolf Lück und Ekaterina Leonova? Wir zeigen die Kandidaten der neuen Staffel von „Let’s Dance“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Oliver Pocher (41) steht seit 20 Jahren vor der Kamera – als Comedian, Moderator, Schauspieler und Autor. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Schlagersängerin Kerstin Ott (37) startete 2016 mit dem Lied „Die immer lacht“ durch. Seit etwas mehr als einem Jahr ist sie mit ihrer langjährigen Partnerin Karolina verheiratet. Mit ihrer Homosexualität geht Kerstin Ott offen um. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Barbara Becker (52) ist Designerin und Unternehmerin. Die zweifache Mutter war außerdem die erste Ehefrau von Tennislegende Boris Becker. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Pascal Hens (38) ist Profihandballer. Besser bekannt ist er unter seinem Spitznamen „Pommes“ – aufgrund der langen und dünnen Arme. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius



Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (30) wurde bekannt durch die RTL-Dating-Show „Take Me Out“, nahm unter anderem auch an „Bachelor in Paradise“ teil und darf sich Dschungelkönigin 2019 nennen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Kampfkunst-Sportler Benjamin Piwko (38) ist seit seiner Kindheit taub. Neben dem Sport schauspielert Piwko. Er war der erste Gehörlose mit einer Hauptrolle im „Tatort“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Allen RTL-Zuschauern dürfte Nazan Eckes (42) bekannt sein. Die Moderatorin war unter anderem für „Guten Abend RTL“, „Explosiv“ und die „RTL II News“ tätig. 2006 war sie an der Seite von Hape Kerkeling Moderatorin von „Let´s Dance“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Schauspieler Jan Hartmann (38) hatte seinen Durchbruch in der Rolle des Christopher Bohlstädt bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Später spielte er unter anderem in „Verbotene Liebe“, „Sturm der Liebe“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ mit. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Auch sie hat ihre Prominenz GZSZ zu verdanken: Ulrike Frank (50) spielt in der Doku-Soap Geschäftsfrau Katrin Flemming. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius



Thomas Rath (52) entschied sich schon während seiner Schulzeit, nicht in die Wurstfabrik seiner Familie einsteigen zu wollen. Heute ist er Modeunternehmer und -designer. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Sabrina Mockenhaupt (38) gehört zu den erfolgreichsten Langstreckenläuferinnen Deutschlands. Sie ist dreifache Olympiateilnehmerin. Inzwischen ist sie kürzergetreten und hat sich vom Hochleistungssport verabschiedet. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Popsänger Lukas Rieger (19) zählt mit 1,8 Millionen Instagram-Followern zu den Stars der Social-Media-Szene. 2014 veröffentlichte er seine erste Single: „Be my baby“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Sängerin Ella Endlich (34) tourt aktuell mit ihrer eigenen Show durch Deutschland. Außerdem sitzt sie in der Jury der 15. Staffel von DSDS. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Özcan Cosar (37) hat als Breakdancer begonnen. Heute ist er eines der Nachwuchstalente in der Comedy-Branche. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius



Die Moderatoren: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Die bewährte Jury: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (von links nach rechts). Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius



Nazan Eckes räumt 30 Punkte ab

Zumindest hat er jetzt Zeit sich um die werdende Mama zu kümmern. Obwohl der 41-Jährige bei keinem Tanz der Schlechteste war und sich punktetechnisch im guten Mittelfeld platziert, riefen am Freitagabend mehr Menschen für Evelyn Burdecki, Barbara Becker und Co. an. Pochers Kampfansage „Becker oder Pocher – Es kann immer nur einen geben“ hätte nicht passender sein können. Pocher ist raus.

Die größte Überraschung ist an diesem Abend der Auftritt von Nazan Eckes und Christian Polanc zu „Stand By Me“ von Ben E. King. Mit einem akrobatischen, grazilen und gefühlvollen Contemporary begeistern sich nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury: 30 Punkte gibt es für das Paar. Und damit einen Punkt mehr als Favoritin Ella Endlich.