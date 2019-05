Doris Day mit 97 Jahren gestorben - Todesursache bekannt geworden

Berlin. Hollywood-Ikone Doris Day ist am Montag gestorben. Das berichtet die Associated Press unter Berufung auf ihre Stiftung, die Doris Day Animal Foundation. Die Schauspielerin, die in zahlreichen Filmen mitspielte, wurde 97 Jahre alt. Auch die Todesursache ist bekannt: Wie ihre Stiftung mitteilte, sei Day an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

Weiter heißt es, Day sei Montagmorgen gestorben. Sie sei gesundheitlich in einem guten Zustand gewesen, bis sie an einer Lungenentzündung erkrankt sei, was ihr letztlich auch das Leben gekostet habe.

Doris Day großer Film-Star der 60er Jahre

Day war einer der größten Hollywood-Stars der 50er- und 60er-Jahre. Gleichzeitig zählte sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. Weltruhm erlangte sie durch Filme wie „Schwere Colts in zarter Hand“ (1953) und „Der Mann, der zu viel wusste“ (1956).

Mit Liebeskomödien wie „Bettgeflüster“ (1959), „Meisterschaft im Seitensprung“ (1960) und „Ein Hauch von Nerz“ (1962) hatte sie die größten Erfolge. Danach ging es für die Schauspielerin bergab: Sowohl im Privat- als auch im Berufsleben lief es nicht mehr für Day. Ihr Vermögen wurde von ihrem Ex-Ehepartner veruntreut, Produktionsfirmen buchten die Schauspielerin nicht mehr.

Doris Day in „Der Mann, der zu viel wusste“.

Foto: Tele 5 / TMG NBCU

In den vergangenen Jahren zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Das sind Filme mit Doris Day:

• 1968: Der Mann in Mammis Bett

• 1968: Als das Licht ausging

• 1964: Schick mir keine Blumen

• 1962: Ein Hauch von Nerz (cho)