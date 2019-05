Myanmar: Flugeug mit 90 Menschen an Bord legt Bauchlandung hin

Bei der Bauchlandung in Myanmar wurde zum Glück niemand verletzt.

Die Vorderreifen ließen sich nicht ausfahren. Deshalb musste ein Pilot in Myanmar das Flugzeug ohne Reifen auf den Boden bringen.

Myanmar. Das hätte auch anders ausgehen können, am Ende ging die Landung aber glimpflich aus. Weil sich das vordere Fahrwerk nicht ausfahren ließ, musste der Pilot eines Passagierflugzeugs in Myanmar eine Bauchlandung hinlegen.

An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Myanmar National Airlines (MNA) waren nach Medienberichten 90 Menschen – 82 Passagieren und 7 Besatzungsmitglieder. Verletzt wurde niemand. Das Flugzeug vom Typ Embraer 190 war auf dem Weg von Rangun nach Mandalay

Myanmar – Bauchlandung ohne größere Schäden für das Flugzeug

Bauchlandung in Myanmar: Verletzte wurde niemand.

Der Pilot hatte den technischen Fehler vor der Landung in der Großstadt Mandalay bemerkt und noch versucht, das Gewicht seines Flugzeugs zu verringern, in dem er länger in der Luft blieb als vorgesehen. Durch das zusätzlich verbrauchte Kerosin sollte die Landung vereinfacht werden.

Flugkapitän Myat Moe Aung habe das Flugzeug schließlich ohne größere Schäden an der Maschine landen können, teilte die Fluggesellschaft MNA mit. (sdo/dpa)