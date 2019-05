Ludwigsburg: Auto erfasst Fußgänger - ein Toter und drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall ist in der Nähe von Ludwigsburg ein junger Mann ums Leben gekommen.

Sie liefen am Rande der Landstraße, als sie ein Auto von hinten erfasste. Ein junger Mann starb am Unfallort. Der Fahrer flüchtete.

Unfall Auto fährt in Fußgängergruppe – ein Mann (21) stirbt

Ludwigsburg. Schlimmer Unfall in der Näher von Ludwigsburg in Baden-Württemberg: In der Nacht zu Sonntag hat ein Autofahrer eine Gruppe von vier Fußgängern erfasst. Ein junger Mann (21) starb bei dem Unfall, die drei anderen Personen im Alter von 22, 26 und 27 Jahren wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Der Fahrer flüchtete. Die Polizei suchte noch in der Nacht nach dem Fahrer, unter anderem mit einem Hubschrauber. Allerdings ohne Erfolg.

Fahrer fährt in Fußgängergruppe: Polizei sucht nach Ford C-Max

Nach ersten Erkenntnissen lief die Gruppe in der Nähe einer Tankstelle am Rand einer Landstraße, als sie das Auto von hinten erfasste. Ob absichtlich oder unabsichtlich ist bisher noch nicht bekannt.

Anhand von Fahrzeugteilen, die an der Unfallstelle sichergestellt werden konnten, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen metallicschwarzen Ford C-Max der Baureihe 2007 bis 2010 handelt. Das Auto müsste nach den Angaben der Ermittler vorne rechts und an der Beifahrerseite beschädigt worden sein, auch der rechte Außenspiegel wurde demnach bei dem Unfall abgerissen.

Die Polizei bittet um Hinweise, entweder bei der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg (Telefon 0711/6869-0) oder in jeder anderen Polizeidienststelle. (sdo)