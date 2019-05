Bahn-Unglück: Lkw und Zug stoßen in Rendsburg zusammen

Bahn-Unglück in Norddeutschland: Nach einem Unfall an einem Bahnübergang gibt es offenbar mehrere Verletzte.

Rendsburg. Bahn-Unglück am Mittwochmorgen: An einem Bahnübergang in der Nähe von Rendsburg sind mindestens 20 Menschen verletzt worden. Ein Zug ist mit einem Lastwagen zusammengestoßen, berichtet die Polizei in Kiel. (dpa/hip)

Mehr dazu in Kürze.