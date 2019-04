Massenkarambolage auf A71: Erneuter Unfall mit mehreren Autos - Autobahn gesperrt

Zwischen Suhl und Meiningen in Thüringen ist es wegen Glätte zu einer Karambolage gekommen. Mindestens 25 Menschen wurden verletzt.

Suhl. Nach der Massenkarambolage auf der A71 hat es am Sonntagabend auf der Autobahn erneut einen schweren Unfall gegeben. Es sei noch unklar, wie viele Fahrzeuge darin verwickelt sind, es seien aber nicht mehr als zehn, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Beide Richtungsfahrbahnen seien gesperrt. Ein Fahrzeug sei ausgebrannt. Die Unfallstelle befinde sich zwischen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der MDR Thüringen hatte zunächst berichtet.

Zuvor war es auf der A71 zwischen Suhl und Meiningen in Thüringen ebenfalls zu einer Massenkarambolage gekommmen. sind am Sonntag mindestens 25 Menschen bei einer Massenkarambolage verletzt worden, vier davon schwer. Viele von ihnen erlitten Schnittverletzungen, Schleudertraumata und Frakturen.Die Sperung der Autobahn wurde am Abend wieder aufgehoben.

Auslöser für die Massenkarambolage war plötzliche Glätte und Hagel. Das habe auf der Fahrbahn zu Eisglätte geführt, wie der MDR berichtet. Die Autofahrer gerieten ins Rutschen und verloren die Kontrolle. Einige von ihnen kollidierten mit der Leitplanke. Viele Autofahrer wurden von dem Wetterumschwung überrascht und konnten nicht mehr reagieren.

Die zuständigen Rettungskräfte riefen den Katastrophenalarm aus, heißt es weiter. Es wurden Zelte und Sammelstellen eingerichtet. Lebensgefährlich verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Mehr als 50 Autos seien in die Karambolage am Sonntagnachmittag verwickelt gewesen. Manche der Wagen fuhren aufeinander auf, andere kamen wegen der Glätte ins Schleudern und prallten gegen die Leitplanke oder gegen Böschungen.

Allein 19 Verletzte wurden am Abend im Zentralklinikum Suhl behandelt, wie ein Sprecher des Krankenhauses sagte. Rund 100 zusätzliche Mitarbeiter aus den Bereichen Medizin und Pflege seien im Notfalleinsatz gewesen.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Unfall ereignete sich auf einer Strecke von über 100 Metern. Auch auf der Gegenfahrbahn sei es zu Unfällen gekommen.

Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot und zwei Hubschraubern im Einsatz. Die A71 war am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl zunächst in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung bis zum Abend wieder aufgehoben wird.

