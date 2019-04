DSDS: Davin Herbrüggen hat die 16. Staffel gewonnen

Köln. Davin Herbrüggen (20) ist Dieter Bohlens neuer Superstar. Mit 44,03 Prozent aller Zuschauerstimmen gewann der Altenpfleger aus Oberhausen am Samstagabend die 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Schon beim Einzug in die Live-Shows versprach Davin: „Ich werde kämpfen und alles geben bis zum Schluss.“ Im Laufe der Staffel entwickelte sich Davin immer mehr und begeisterte die Jury und die Zuschauer aufs Neue. Für seinen ersten Song im Finale „Everything I Do I Do It For You“ von Bryan Adams bekam er Standing Ovations von der Jury.

Die Jury war begeistert von Davin Herbrüggen

Xavier Naidoo schlüsselte DSDS neu auf: „Davin sei Deutschlands Superstar!“ und Oana meinte: „Wenn du singst, machst du dein Herz auf und erreichst uns alle!“ Auch für seinen Siegersong „The River“ bekam er Komplimente von der Jury: Xavier Naidoo: „Ich sehe dich in der Arena in Oberhausen stehen und sie ist voll und du singst deine eigenen Lieder. Ruft alle für Davin an!“

Pietro Lombardi: „Ich bin so krass stolz auf dich! Mein Herz wünscht sich, dass du heute den Pokal mit nach Hause nimmst!“ Dieter Bohlen: „Ich glaube, dass du große Chancen hast, das Ding hier zu gewinnen!“ Du hast von der ersten Sekunde an bis jetzt großartig abgeliefert.“

Der 20-jährige Altenpfleger konnte die Zuschauer mit seinen Auftritten überzeugen.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Davin Herbrüggen: „Ich bin völlig überwältigt und kann es noch gar nicht realisieren. Als mein Name fiel, ist etwas in meinem Körper explodiert. Ich bin immer so selbstkritisch, daher hatte ich nicht damit gerechnet. Ich danke allen meinen Fans für die Unterstützung. Danke!“

Einen Vertrag mit Universal und 100.000 Euro als Preis

Als Sieger bekommt Davin einen Vertrag mit der Universal Music und 100.000 Euro Siegprämie. Seine erste Single „The River“ ist wie die anderen Finalsongs schon seit Freitag als Download und Stream auf allen gängigen Plattformen verfügbar.

Seit der ersten Staffel 2008 sitzt Musikproduzent Dieter Bohlen am Jurypult der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Wir zeigen alle Jury-Mitglieder der 16. Staffel, die ab 2019 auf Sendung geht. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Pietro Lombardi wird als erster ehemaliger Kandidat Teil der DSDS-Jury sein. Er selbst gewann die Show im Jahr 2011. Foto: Peter Hartenfelser / imago/Hartenfelser

Ebenfalls mit von der Partie: Der Sänger Xavier Naidoo wird die Leistungen des Gesangsnachwuchses beurteilen. Foto: Kadir Caliskan / MG RTL D

Eine Frau und drei Männer: Die Tänzerin und Choreografin Oana Nechiti, auch bekannt aus der RTL-Show „Let’s Dance“, ergänzt die Riege der Juroren. Foto: Nadine Dilly / MG RTL D

Das Quartett der neuen "Deutschland sucht den Superstar"-Jury. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Es war ein spannendes Finale mit vier großartigen Sängerinnen und Sängern: Studentin Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Altenpfleger Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen, Schülerin Joana Kesenci (17) aus Gronau und Musiker Nick Ferretti (29) aus Palma de Mallorca (Spanien).

Sie sangen jeweils einen Einzelsong und ihren persönlichen Finalsong, der seit Freitag als Download auf allen Musikplattformen zur Verfügung steht. Die Jury mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo war begeistert von den Leistungen der Kandidaten und sparte nicht mit Lob. Im Oktober 2018 hatte Tänzerin Oana Nechiti die neue DSDS Jury komplett gemacht.

Spannend bis zur letzten Minute

Es war ein Kopf an Kopf Rennen. Doch am Ende wählten die Zuschauer Davin zum Superstar 2019. Sie entschieden sich mit 44,03 Prozent der Stimmen für den Altenpfleger.

Die Jury mit Dieter Bohlen (l.), Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Nick, der die vorherigen drei Live-Shows auf dem ersten Platz lag, landete im Finale auf dem zweiten Platz mit 29,46 Prozent, Joana auf dem dritten Platz mit 18,77 Prozent und Alicia wurde Vierte mit 7,74 Prozent.

Dieter Bohlen ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Die wichtigsten Stationen seines Lebens in Bildern erzählt. Foto: Christoph Hardt / imago/Future Image

Dieter Bohlen wurde 1954 in Berne geboren und wuchs in Ostfriesland und Oldenburg auf. Bohlen ist studierter Diplom-Kaufmann, der sich aber seit seiner Jugend schon voll auf die Musik konzentrierte. Ende der 1970er Jahre produzierte Dieter Bohlen vor allem für Schlagerkünstler. Foto: imago stock&people

Einer der ersten Prominenten, für die Bohlen schrieb, war Bernd Clüver. Der Sänger nahm mit dem Song „Mit 17“ am Grand-Prix-Vorentscheid teil. Clüver belegte dabei den dritten Platz. Foto: imago stock&people

Kommerziell wesentlich erfolgreicher war Dieter Bohlen mit der Arbeit für C. C. Catch. Die in den Niederlanden geborene Carolina Catharina Müller machte der Musikproduzent zu einem Star der 1980er. Foto: imago stock&people

Auch wenn Bohlen stets als Solokünstler – teils unter Synonymen – Musik veröffentlichte, der große Durchbruch kam mit einem Duo. Als „Modern Talking“ standen Dieter Bohlen und Thomas Anders ab 1983 für alles, was die 1980er Jahre in Deutschland ausmachte: Vokuhilas, Seidenanzüge und Keyboard-Sounds. Foto: Roland Witschel / dpa



Der geschäftstüchtige Dieter Bohlen trug damals gerne Trainingsanzug, weil der Hersteller ihm diese nach eigenen Angaben kostenlos überlassen hatte. Foto: imago stock&people

Mit Chris Norman produzierte Dieter Bohlen im Jahr 1986 den Titelsong zu einer „Tatort“-Episode. Der Titel „Midnight Lady“belegte sechs Wochen lang Platz 1 der deutschen Charts. Foto: imago stock&people

Nach einem zwischenzeitlich letzten Album im Jahr 1987 löste sich „Modern Talking“ auf. Doch 1998 gab es dann ein Comeback. Foto: imago stock&people

Bohlen hatte darauf bestanden, nicht ein Best-of-Album zu veröffentlichen, sondern eine neue Platte zu produzieren. Diese stieg auf Platz 1 in Deutschland Österreich und der Schweiz ein und verkaufte sich insgesamt über fünf Millionen Mal. „Back for Good“ ist damit das erfolgreichste Album der Band, die seit 2003 kein Album mehr veröffentlicht hat. Foto: imago stock&people

Ein Kapitel für sich: Dieter Bohlen und seine Partnerinnen. 1989 trennte sich Bohlen von Erika Sauerland, mit der er drei Kinder hat und begann eine Beziehung mit Nadja abd el Farrag. Foto: imago stock&people



Die Beziehung hielt bis 1996. Foto: imago stock&people

Auf Nadja ab el Farrag folgte Verona Feldbusch. Foto: imago stock&people

Mit Verona Feldbusch war Bohlen verheiratet – allerdings nur einen Monat. Über die Gründe für die Trennung geben beide bis heute unterschiedliche Gründe an. Foto: imago stock&people

Nach der Ehe mit Verona Feldbusch, kehrte Bohlen zu Nadja Abdel Farrag zurück. Der zweite Teil der Beziehung hielt von 1997 bis 2000. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Zwischen 2001 und 2006 lebte Dieter Bohlen mit Estefania Küster zusammen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Foto: imago stock&people



Seit 2006 sind Fatma Carina Walz mit Bohlen zusammen. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. Foto: imago stock&people

Neben seinen Musikproduktionen und seinem Privatleben ist vor allem Bohlens Arbeit als Juror immer wieder Gesprächsthema. Seit 2002 ist er durchgehend Mitglied der Jury der RTL-Castingshow. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Immer wieder hat es Dieter Bohlen geschafft, sich selbst zu vermarkten. So etwa mit seinem Buch „Nichts als die Wahrheit“. Dieses stellte der Musiker 2002 vor. Foto: Kai Horstmann / imago

Doch Bohlen setzt nicht nur auf mit Wörtern bedrucktes Papier. So wird etwa eine Tapeten-Kollektion von Dieter Bohlen angeboten. Foto: imago stock&people

Sein Hauptaugenmerk gilt aber immer noch der Musik. Als Produzent arbeitet Dieter Bohlen für zahlreiche Künstler. Einen der größten Erfolge nach „Modern Talking“ landete Bohlen mit der Produktion des Album „Schwerelos“. Das Album landete auf Platz 1 und wurde dreifach mit Platin-Status ausgezeichnet. Foto: imago stock&people



In den nächsten Wochen geht es für Davin mit einem gut gefüllten Terminkalender weiter. Nach dem Videodreh zu „The River“ singt der 20-Jährige in Zwickau auf dem Frühlingsfest, es folgen Auftritte bei der Fernsehsendung „Let’s Dance“ und im ZDF-Fernsehgarten.

Dieter Bohlen ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland. In der Jury von DSDS ist er für seine fiesen Sprüche bekannt. In diesem Jahr ist der Popmusiker 65 geworden. (msb)