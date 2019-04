Gullydeckel-Anschlag: Verletzter Lokführer gilt als tatverdächtig

Bad Berleburg. Unglaubliche Wende im Fall um den Gullydeckel-Anschlag auf einen Regionalzug in Bad Berleburg: Der verletzte Lokführer gilt nun als Verdächtiger.

Die Polizei war durch Spuren am Tatort auf den 49-Jährigen gestoßen. Das berichteten die Staatsanwaltschaft Siegen und die Mordkommission Hagen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Vor knapp zwei Wochen war ein Zug der Hessischen Landesbahn gegen mehrere Gullydeckel gefahren, die an Seilen von einer Brücke über den Schienen hingen. Ein Gullydeckel war ins Führerhaus der Bahn eingeschlagen, der Lokführer war dabei leicht verletzt worden.

Gullydeckel-Anschlag: Polizei hatte Mordermittlungen aufgenommen

Der Lokführer war bei dem Gullydeckel-Anschlag leicht verletzt worden.

Foto: --- / dpa

Zum Zeitpunkt des Anschlags waren außer dem Lokführer keinen Fahrgäste in dem Zug. Die Polizei hatte Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet. Hinweise auf Terror gab es bei dem Gullydeckel-Anschlag nicht.

Der 49-Jährige wurde am Mittwoch Nachmittag am Bahnhof in Erndtebrück vorläufig festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte die Polizei seine Wohnungen in Lünen und Erndtebrück durchsucht.

Am Donnerstag wurde er mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. (dpa/sdo)