Koma: Frau wacht nach 27 Jahren - eine Familie im Glück

Ihr Sohn hat an sie geglaubt – und Recht behalten. Nach 27 Jahren erwachte seine Mutter aus dem Koma. Die unglaubliche Geschichte.

Berlin. Es war eine lange Reise, von Klinik zu Klinik. Immer wieder ist Munira Abdulla verlegt worden. 25 Jahre lang wurde die Koma-Patientin in den verschiedensten medizinischen Institutionen Saudi-Arabiens behandelt. Eins gelang nirgends: Die Frau aufzuwecken, ins Leben zurückzuholen.

Das Schicksal der Mutter, die Geschichte ihres scheinbar ewigen Komas – irgendwann hörte die Königsfamilie von Abdullas Leidensweg. Und entschied: Wir werden ihr helfen. So wurde Geld bereitgestellt. Für eine Reise. Die Komapatientin wurde nach Deutschland gebracht. 2017 war das. Sie kam in die Schön-Klinik in Bad Aibling, ein neurologisches Fachzentrum, südlich von München.

Jetzt wurde die fantastische Nachricht bekannt, die in Abu Dhabi erscheinende, englischsprachige Zeitung „The National“ berichtete: Die Frau ist aufgewacht. 27 Jahre nachdem, sie ins Koma gefallen war. Eine unfassbare Nachricht – vor allem für ihre Familie.

Mutter wacht aus Koma auf – Unfall mit Sohn lag 27 Jahre zurück

1991 ereignete sich ein schwerer Unfall, bei dem die damals 32-Jährige schwere Verletzungen im Hirn erlitt und ins Koma fiel. Ihr Sohn war dabei, als sie nach der Schule in einem Auto gegen ein Bus fuhren. Ihm passierte wenig. Ihr gaben die Ärzte kaum eine Chance, jemals wieder ein normales Leben zu führen.

Im „National“ berichtet ihr Sohn, er habe sie täglich besucht, niemals aufgegeben. „Meine Mutter und ich hatten bei dem Unfall auf der Rückbank gesessen, ihr Schwager ist gefahren.“ Nachdem der Unfall geschehen war, dauerte es lange, bis ihr geholfen wurde – der Unfall ist so lange her, dass es damals noch keine Handys gab.

Sohn: Mutter wurde immer wertvoller für ihn

Ihr Sohn erklärt in der Zeitung: „Für mich war sie wie Gold – je mehr Zeit verging, umso wertvoller wurde sie für mich.“ Vergangenen Juni sei dann das absolut Unerwartete geschehen in der deutschen Klinik: Nachdem sie operiert worden war, um geschwächte Muskeln zu stärken, begann sie offenbar, auf die Umgebung zu reagieren. Die Ärzte machten dem Sohn wenig Hoffnungen.

Einiges Tage machte sie Geräusche. Das sei normal, hatten ihm die Zuständigen der Klinik berichtet. Dann die unglaubliche Überraschung, kurze Zeit später: Sie sagte seinen Namen.

Tatsächlich ist die Frau, die wieder in Abu Dhabi ist, inzwischen sogar in der Lage zu kleinen Gesprächen. Der Sohn erklärt „National“: „Ich teile diese Geschichte, damit Menschen, denen wie mir gesagt wird, es gebe keine Hoffnung mehr, nicht aufgeben.“

Chefarzt: Patientin konnte wieder Körperschema entwickeln

Der Chefarzt der Klinik, Friedemann Müller, erklärte der „Bild“: „Die Patientin hatte ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitten. Im Gehirn war es zu umfangreichen Zerstörungen und Atrophien (Gehirnschwund) gekommen.“ Dies habe dazu geführt, dass Wachzustand und Bewusstsein erheblich beeinträchtigt waren.

„Daneben litt die Patientin unter massiven und erheblichen Komplikationen des Schädel-Hirn-Traumas.“ Durch die Behandlung in der Klinik habe die Patientin nach und nach wieder ein besseres Körperschema entwickeln können, zitiert „Bild“.

Laut „National“ war der Sohn inzwischen mit seiner Mutter auch wieder draußen unterwegs. Etwa in einer Moschee. Die, als der Unfall geschah, als er seine Mutter das letzte Mal bei vollem Bewusstsein erlebt hatte, noch gar nicht gebaut war.

