Hannelore Elsner: Todesursache wohl Krebs - Trauer bei Sohn Dominik

Berlin. Die Todesursache von Hannelore Elsner ist bekannt geworden. Wie „Bild“ und „tz“ berichten, sei die Schauspielerin offenbar an Krebs gestorben. „Dass Hannelore schon seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, wusste ich“, wird Kollegin und Freundin Michaela May von „Bild“ zitiert.

Und weiter: „Auch, dass es in der letzten Zeit nicht gut um sie stand und dass sie tapfer gegen den Krebs kämpfte.“

Hannelore Elsner im Alter von 76 Jahren gestorben

Erste Meldung vom 23. April 2019: Die Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot. Wie der Anwalt der Familie unserer Redaktion bestätigte, ist die Schauspielerin am Wochenende im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Hannelore Elsner sei überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen, heißt es in einem Statement. „Wir bitten, aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, zumal zu weiteren Details keine Stellung genommen wird.“ So trauern Kollegen und Politiker um Hannelore Elsner.

Hannelore Elsner hielt Privatleben aus Öffentlichkeit

In den 70er-, 80er- und 90er-Jahren spielte Hannelore Elsner vor allem in TV-Krimis wie „Tatort“ oder „Wolffs Revier“. Das brachte ihr 1994 die Titelrolle ihrer ersten eigenen Serie ein: „Die Kommissarin“, die sie über zehn Jahre verkörperte.

Hannelore Elsner gehörte zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Foto: Oliver Stratmann / dpa

Zu Beginn ihrer Karriere war sie in mehreren Unterhaltungsfilmen zu sehen, wie hier an der Seite von Theo Lingen in „Die Lümmel von der ersten Bank“ (1967). Foto: imago stock&people / imago/United Archives

1973 trat Elsner als erste westliche Darstellerin in einem DEFA-Film auf – in der Rolle der Gräfin in „Aus dem Leben eines Taugenichts“. Foto: Joachim Barfknecht / dpa

Bereits seit den 1960er Jahren spielte sie in zahlreichen Fernsehserien mit, ab 1983 auch in der ARD-Erfolgsreihe „Tatort“. Foto: Istvan Bajzat / dpa

Elsner an der Seite von Manfred Krug und Charles Brauer in der „Tatort“-Folge „Tod im Elefantenhaus“ (1986). Foto: imago stock&people



Selbst ermitteln durfte die Schauspielerin dann von 1994 bis 2006 in der ARD-Krimiserie „Die Kommissarin“, hier zu sehen in einer Filmszene aus dem Jahr 1995 mit Til Schweiger. Foto: imago stock&people

Als Elsners größter Erfolg gilt der Kinofilm „Die Unberührbare“. Für ihre Rolle als suizidgefährdete Schriftstellerin Hanna Flanders gewann sie 2000 den Deutschen Filmpreis, den Deutschen Kritikerpreis und den Bayerischen Filmpreis. Foto: imago stock&peoplevia www.imago-images.de / imago images / United Archives

2003 dann der nächste Sieg beim Deutschen Filmpreis: diesmal für „Mein letzter Film“, in dem sie eine alternde Schauspielerin mimte. Foto: Tobias Schwarz

Elsners letzter Film war das aber noch lange nicht. Es folgten unter anderem „Rot und Blau“ (2003), „Alles auf Zucker!“ (2004) und „Die Spielerin“ (2005). Foto: Soeren Stache / dpa

2008 war Elsner dann im Drama „Kirschblüten – Hanami“ zu sehen. Der Film lief auch auf der 58. Berlinale, wo die Schauspielerin auf dem roten Teppich mit den Fotografen scherzte. Foto: Johannes Eisele / Reuters



Neben der Schauspielerei arbeitete Elsner auch als Synchronsprecherin. Sie lieh etwa Liza Minnelli und Fanny Ardant ihre Stimme. Foto: Tobias Hase / dpa

Elsner war außerdem Trägerin des Bundesverdienstordens. Foto: Stefanie Loos / Reuters

Sie war zweimal verheiratet – von 1964 bis 1966 mit dem Schauspieler Gerd Vespermann und von 1993 bis 2000 mit dem Theaterdramaturgen Uwe B. Carstensen. Von 1973 bis zu dessen Tod 1981 war sie zudem mit dem Regisseur Alf Brustellin liiert. Elsner hat einen Sohn mit dem Regisseur Dieter Wedel. Foto: Arno Burgi / dpa

2011 erhielt die im bayerischen Burghausen geborene Elsner den Ehrenpreis des Bayerischen Filmpreises, überreicht vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Foto: Peter Kneffel / dpa

Einer der letzten öffentlichen Auftritte von Elsner Ende Februar 2019 mit der Regisseurin Doris Dörrie bei der Premiere ihres Films „Kirschblüten und Dämonen“ in Hamburg. Die Schauspielerin starb am 21. April 2019 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren. Foto: Tobias Hase / dpa



Hannelore Elsner mit Sohn Dominik.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Geboren wurde Hannelore Elsner während des Krieges 1942 im bayerischen Burghausen nahe der österreichischen Grenze. Ihr Privatleben hielt Elsner lange aus der Öffentlichkeit fern. Bereits früh musste Elsner schwere Schicksale verkraften: Als sie fünf Jahre alt war, starb ihr Bruder bei einem Flugzeugangriff. Drei Jahre später starb auch ihr Vater.

Dominik Elsner trauert um seine Mutter

Mit dem umstrittenen Regisseur Dieter Wedel hat Elsner Sohn Dominik Elsner. Bis zuletzt stand Elsner vor der Kamera. Sie drehte für den ARD-Film „Lange lebe die Königin“. Unser Autor findet: Hannelore Elsner war die Unbeirrbare, die sich ständig wandelte.

Hannelore Elsner - Fakten zur Schauspielerin

• Hannelore Elsner wurde am 26. Juli 1942 in Burghausen in Bayern geboren

• Sie spielte in zahlreichen Filmen wie etwa „Kirschblüten und Dämonen“ oder „Die Unberührbare“ und anderen Fernsehproduktionen mit

• Sie war von 1983 bis 1997 Hamburger „Tatort“-Komissarin

• An Ostersonntag ist die Schauspielerin nach kurzer schwerer Krankheit gestorben

Filme mit Hannelore Elsner

• Das Mädchen mit den schmalen Hüften

• Die Lümmel von der ersten Bank

• Der große Rudolph

• Kirschblüten & Dämonen

• Zeiten ändern Dich

• Alles auf Zucker!

