Prinz Harry und Meghan: Umzug nach Australien oder Afrika?

London/Berlin. Eigentlich warten die britischen Monarchisten dieser Tage nur auf eines: Die Geburt des Kindes von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34). Mitten hinein in die Vorbereitungen stößt nun folgende Meldung, die die britische Zeitung „Sunday Times“ veröffentlicht: Harry und Meghan wollen auswandern.

Dem Bericht zufolge gibt es im Palast Pläne dafür, dass das junge Paar ins Ausland zieht. Ganz oben auf der Liste stünden demnach Südafrika, Botswana oder Australien. Dort spekulieren Medien bereits darüber, ob Harry neuer Generalgouverneur Australiens wird. Damit wäre er eine Art Statthalter für Queen Elizabeth II., die als Oberhaupt des Commonwealth auch Staatsoberhaupt von Australien ist.

Meghan und Harry engagieren sich bereits in Afrika

Den Informationen der „Sunday Times“ zufolge realistischer ist ein Umzug nach Afrika. Man wolle, so schreibt die Zeitung, Harry und Meghan „einen wichtigen internationalen Job geben“. Dafür wäre Afrika am besten geeignet. Das royale Paar engagiert sich schon heute für zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen, die auch in Afrika tätig sind. Ein Leben vor Ort könnte diesen Einsatz noch verstärken.

Doch – wie könnte es beim britischen Königshaus anders sein – spielen wohl auch persönliche Befindlichkeiten eine Rolle. Herzogin Meghan tut sich auch ein Jahr nach der Hochzeit mit dem höfischen Zeremoniell schwer. Mehrfach soll sie deshalb auch mit ihrer Schwägerin Herzogin Kate aneinandergeraten sein. Auch in Sachen Kindererziehung sollen die beiden Herzoginnen sehr unterschiedliche Ansichten haben.

Wandern Meghan und Harry aus, um Spannungen abzubauen?

Der Konflikt ihrer Frauen, so heißt es, soll auch die Brüder Harry und William entzweit haben. Zuletzt zogen Meghan und Harry aus dem Kensington Palast aus, wo sie gemeinsam mit William und Kate lebten, und bezogen ein eigenes Anwesen in Windsor. Ein weiterer Umzug ins Ausland könnte also auch dazu dienen, den innerfamiliären Spannungen und dem strengen höfischen Protokoll aus dem Weg zu gehen.

Der Palast derweil hält sich mit Stellungnahmen zurück, dementiert die Spekulationen allerdings auch nicht. „Es wurden keine Entscheidungen über die zukünftigen Rollen des Prinzen und der Herzogin getroffen“, sagte ein Sprecher.

