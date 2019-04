Notre-Dame in Flammen - Paris fürchtet um Wahrzeichen

Paris- Feuer in Notre-Dame ausgebrochen

Die Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen. Mehrere Twitter-Nutzer teilten Fotos des Pariser Wahrzeichens. Die Entwicklung im Newsblog.

Paris/Berlin. Schock in der französischen Hauptstadt Paris: Die Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen. Die aufsteigende Rauchsäule war fast überall in der City zu sehen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach auf Twitter von einem „fürchterlichen Brand“. Die Feuerwehr versuchte, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Dutzende Nutzer bei Twitter teilten Bilder des Bauwerks, aus dem Flammen und Rauch in den Himmel stiegen. Der Brand kurz vor Ostern könne mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr. Er sei auf dem Dachboden ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

Notre Dame in Flammen: Das Wichtigste in Kürze

• Am Montagabend ist in der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame ein Feuer ausgebrochen

• Die Flammen breiteten sich ab ca. 18.50 Uhr vom Dachstuhl des Gebäudes aus

• Rund 400 Feuerwehrleute wurden zum Einsatzort gerufen



Montag, 15. April:

21:54 Uhr: Der Vatikan reagiert mit Bestürzung auf das verheerende Feuer. „Der Heilige Stuhl hat die Nachricht des entsetzlichen Brandes, der die Kathedrale von Notre-Dame, Symbol der Christenheit in Frankreich und der Welt, verwüstet hat, mit Schock und Trauer aufgenommen“, erklärt Papst-Sprecher Alessandro Gisotti .

„Wir drücken die Nähe zu den französischen Katholiken und den Einwohnern von Paris aus und sichern den Feuerwehrleuten und denjenigen, die alles tun, um diese dramatische Situation zu bewältigen, unsere Gebete zu.“

21: 45 Uhr: Bewegende Szenen aus Paris. Ein auf Twitter geteiltes Video zeigt, wie sich unweit der Kathedrale Menschen versammelt haben. Sie singen das Grundgebet der katholischen Kirche – Ave Maria.

20:40 Uhr: Bei dem Brand geht die Polizei zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montagabend. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Mehrere Millionen Besucher im Jahr

20:00 Uhr: Am Abend stürzte das Dach der brennenden Kathedrale ein. Auch der kleine Spitzturm der Kathedrale brach zusammen. Unklar war zunächst, ob das Gewölbe der Kathedrale zu retten sei



Macron verschiebt wichtige Ansprache

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich betroffen und sagte eine für den Abend geplante wichtige Fernsehansprache ab. „Notre-Dame von Paris den Flammen ausgeliefert. Emotion einer ganzen Nation“, teilte der Präsident auf Twitter mit. Er sei in Gedanken bei allen Katholiken und allen Franzosen. Wie alle französischen Mitbürger sei er an diesem Abend traurig, „diesen Teil von uns brennen zu sehen“.

19:30 Uhr: Zahlreiche Politiker haben nach dem Ausbruch des Feuers ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Notre-Dame von Paris ist Notre-Dame von ganz Europa“, schrieb EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter. „Wir sind heute alle bei Paris.“

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb auf Twitter: „Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre-Dame zu sehen.“ Er fügte hinzu: „Notre-Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden.“

Die Notre-Dame ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Paris. Mehrere Millionen Besucher zieht es jedes Jahr zu der Kathedrale, die im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité steht.

Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück, die Bauarbeiten dauerten beinahe 200 Jahre an. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden riesigen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Witterung und Luftverschmutzung haben dem Baudenkmal zuletzt schwer zugesetzt. An vielen Stellen bröckelt die Bausubstanz - und das vom Staat bereitgestellte Unterhaltsbudget reicht nicht für eine umfassende Sanierung. Für die Sanierung des weltberühmten Bauwerks war vor einiger Zeit eine kirchliche Spendenaktion auf den Weg gebracht worden.

Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kritisiert indes die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender.

Traurig ist, dass es dem @ZDF keine Unterbrechung des Programms wert ist, wenn eine der bedeutendsten christlichen Kirchen der Welt brennt. Gut, dass Deutschland zur Information Privatsender hat. #qualitätsjournalismus @ntvde — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 15, 2019

