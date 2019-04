Notre-Dame-Feuer: Neuaufbau der Kathedrale in fünf Jahren

Brand Newsblog: Wiederaufbau von Notre-Dame in fünf Jahren

Paris/Berlin. Der Schock sitzt tief in der französischen Hauptstadt: Ein Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame mitten in der Innenstadt von Paris hat Teile der Kirche zerstört. Eine riesige Rauchsäule stieg auf, die Flammen leuchteten am Himmel. Das Feuer war fast überall in der Stadt zu sehen.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach auf Twitter von einem „fürchterlichen Brand“. Staatschef Emmanuel Macron versprach noch am Montagabend den Wiederaufbau der Kathedrale. Mehrere Pariser Geschäftsleute haben bereits umfassende Spenden angekündigt.

Dutzende Nutzer bei Twitter teilten am Montagabend Bilder des Bauwerks, aus dem Flammen und Rauch in den Himmel stiegen. Der Brand kurz vor Ostern könne mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr.

Das Feuer sei auf dem Dachboden ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden. Am Dienstagmorgen meldete die Feuerwehr, dass alle Brandnester gelöscht seien.

Notre-Dame in Flammen: Das Wichtigste in Kürze

• Am Montagabend ist in der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ein Feuer ausgebrochen

• Die Flammen breiteten sich ab etwa 18.50 Uhr vom Dachstuhl des Gebäudes aus

• Rund 400 Feuerwehrleute wurden zum Einsatzort gerufen



• Die Staatsanwaltschaft ermittelt und geht derzeit von einem Unfall bei Bauarbeiten aus

• Der kleine Spitzturm in der Mitte des Dachs brach zusammen

• Milliardärsfamilien spenden hunderte Millionen Euro

Notre-Dame: Der Morgen nach dem Brand Das Dach der weltweit bekannten Kathedrale in Frankreichs Hauptstadt Paris ist fast vollständig ausgebrannt. Präsident Emmanuel Macron kündigt den Wiederaufbau an. Notre-Dame- Der Morgen nach dem Brand

Dienstag, 16. April

20:45 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die schwer beschädigte Kathedrale innerhalb der kommenden fünf Jahre wieder aufbauen. Das Pariser Wahrzeichen solle dann noch schöner als vorher sein, sagte Macron am Dienstagabend in einer Fernsehansprache. „Wir werden handeln. Und wir werden Erfolg haben.“

Bereits am Montagabend nach Ausbruch des Feuers hatte Macron versprochen, das gotische Bauwerk wieder aufzubauen. Die Verkündung seiner Reformmaßnahmen im Zuge der „Nationalen Debatte“ verschob Macron auf unbestimmte Zeit. Im Moment sei nicht die richtige Zeit dafür, sagte der Präsident. Der Präsident hatte wegen des Feuers bereits eine TV-Ansprache und eine Pressekonferenz zu seinen Reformplänen abgesagt. Er hatte eine Bürgerdebatte zur Beruhigung der „Gelbwesten“-Krise im Januar ins Leben gerufen und den Franzosen für Mitte April konkrete Ergebnisse versprochen.

17.57 Uhr: Angela Merkel hat Frankreich Hilfe beim Wiederaufbau der Kathedrale zugesichert – sowohl mit Geld als auch mit Fachwissen. Deutschland sei „gerne bereit“, mit seiner Expertise und Erfahrung daran mitzuwirken, sagte die Kanzlerin am Dienstag in Berlin. „Notre-Dame ist ja nicht nur das Symbol des Christentums in Frankreich, sondern Notre-Dame ist auch unser gemeinsames europäisches Erbe, das wir miteinander teilen.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zu Spenden aufgerufen.

Nach dem Brand in „Notre Dame“ wurden Teile der Fassade gesichert.

Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

17.25 Uhr: Für den Wiederaufbau der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame wird nach Einschätzung von Versicherungsexperten in erster Linie wohl der französische Staat aufkommen müssen. „Im Allgemeinen sind Kirchen in Frankreich Eigentum des Staates und dieser versichert sich selbst“, erklärte der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re am Dienstag. „Dies sollte auch bei Notre-Dame der Fall sein.“

15.24 Uhr: Auch der ehemalige Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, Ulrich Deppendorf, hatte die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender kritisiert. Deppendorf fragte noch am Montag auf Twitter, warum es keinen Brennpunkt zu dem Thema gegeben habe.

Warum gab es keinen ARD-Brennpunkt zum Brand von Notre Dame, neben dem Eiffelturm das Symbol Frankreichs?

Schwer nachzuvollziehen. — Ulrich Deppendorf (@DeppendorfU) April 15, 2019

Die ARD reagierte am Tag auf die Vorwürfe. Kai Gniffke, Chefredakteur ARD-aktuell, schrieb in einer Stellungnahme: „Nur 55 Minuten nach der ersten Eilmeldung gab es in der 20:00-Uhr-Ausgabe der ‘Tagesschau’ bereits einen Korrespondentenbericht aus dem ARD-Studio Paris. Der Beitrag wurde aufgrund der Zeitknappheit vom Korrespondenten live vertont. Parallel war ein Korrespondent auf dem Weg zur Kathedrale Notre Dame, um die Live-Berichterstattung zu gewährleisten, die dann bei Tagesschau24 und auf tagesschau.de erfolgte.“ Ein Brennpunkt sei zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht logistisch umsetzbar gewesen.

Es habe dennoch genügend Informationsangebote gegeben. Kai Gniffke: „Das Erste blendete über den Abend drei Crawls mit aktuellen Informationen zu den Ereignissen in Paris ein. Die ‘Tagesthemen’-Ausgabe um 22:15 Uhr wurde verlängert und um 23:35 Uhr gab es ein ‘Tagesthemen extra’.“

14.21 Uhr: Papst Franziskus äußerte sich inzwischen auch: „Ich wünsche mir, dass die Kathedrale Notre-Dame dank eines Wiederaufbaus und der Mobilisierung aller wieder dieses schöne Schmuckstück im Herzen der Stadt werden kann, Zeichen des Glaubens derjenigen, die sie erbaut haben, Mutter-Kirche eurer Diözese, architektonisches und spirituelles Erbe von Paris, Frankreichs und der Menschheit“, schrieb er an den Pariser Erzbischof Michel Aupetit.

13.16 Uhr: Mehrere französische Parteien haben mitgeteilt, den Wahlkampf für die Europawahl wegen des Brandes von Notre-Dame vorübergehend aussetzen zu wollen. Dazu gehörte auch die Regierungspartei La République en Marche (LREM). Der Sender France 24 verschiebt zudem die Ausstrahlung des ersten großen TV-Duells zwischen den Spitzenkandidaten Manfred Weber und Frans Timmermans, die für heute geplant war.

12.49 Uhr: Auch in Merseburg und Naumburg nimmt man Anteil. Zehn Minuten lang läuteten die Glocken am Mittag. Die Vereinigten Domstifter teilten mit, dass sie mit ihren Gedanken bei den Menschen in Paris seien. Zudem riefen sie ein Spendenkonto zum Wiederaufbau ins Leben.

Notre-Dame: Was beim Brand zerstört wurde.

Foto: C. Schlippes, BM Infografik/GoogleEarth / bm infografik

12.37 Uhr: Die Domglocken in Köln und Aachen läuteten als Zeichen der Solidarität. „Das Feuer trifft auch unsere Herzen“, hieß es in Erklärungen der Domkapitel. In Köln läuteten alle Glocken sieben Minuten lang – bis auf die St. Petersglocke des Doms, den sogenannten Dicken Pitter, der nur an hohen kirchlichen Feiertagen läutet.

11.44 Uhr: Bilder aus der Perspektive derjenigen, die den Brand in Notre-Dame bekämpften: Die Feuerwehr Paris hat ein Video vom Einsatz an der Kathedrale veröffentlicht.

#intervention Retour en images sur le feu à #NotreDame de Paris qui a mobilisé près de 400 pompiers. pic.twitter.com/O9ELwENcoY — Pompiers de Paris (@PompiersParis) April 16, 2019

11.27 Uhr: Nun beginnt die Phase der Begutachtung. Experten und Architekten beraten darüber, wie die Feuerwehr ihre Arbeit fortsetzen kann und ob die Kathedrale stabil ist. Eine internationale Geberkonferenz soll nach dem Brand Geld für den angestrebten Wiederaufbau sammeln. Experten rechnen mit einer jahrzehntelangen Aufbauarbeit.

10.52 Uhr: Unterstützung für den Wiederaufbau kommt aus allen Richtungen. Auch die französische Fußball-Profiliga LFP will helfen. „Wir werden in diesem Drama, das uns alle sehr berührt, solidarisch sein. Der französische Fußball wird sich zusammenschließen, um bei der Rekonstruktion der Kathedrale, die Teil unseres Kulturerbes ist, helfen zu können. Wir werden diese Hilfe mit allen Akteuren des Fußballs koordinieren“, sagte Präsidentin Nathalie Boy.

Am Abend des 15. April stand die Kathedrale Notre-Dame in Flammen. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Über dem Wahrzeichen von Paris war eine dicke Rauchwolke zu sehen. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, sprach von einem „fürchterlichen Brand“. Foto: Thibault Camus / dpa

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Foto: Lori Hinant / dpa



Das Feuer war fast in der ganzen Stadt zu sehen, hier vom Hügel Montmartre im Norden von Paris. Foto: Kay-Paris Fernandes / Getty Images

Am Montagabend gab es zunächst die Befürchtung, die Kathedrale könnte der Hitze nicht standhalten und zusammenstürzen. Foto: Diana Ayanna / dpa

Für den filigranen Spitzturm stimmte das auch: Er kollabierte. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Die untergehende Sonne hatte Mühe, sich durch den Rauch bemerkbar zu machen. Foto: JULIE CARRIAT / Reuters

Die Menschen in Paris konnten es nicht fassen. Foto: Benoit Tessier / Reuters



Etwa 400 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Der Schock saß bei den Menschen in Paris tief. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Neben dem Eiffelturm gilt die Kathedrale Notre-Dame als eines der Wahrzeichen von Paris. Foto: Matthias Wagner / dpa

Staatschef Emmanuel Macron hatte sich noch am Abend ein Bild von der Lage gemacht. Er versprach einen Wiederaufbau der Kathedrale. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Schauderhaft glühte das Feuer in der Nacht. Foto: Philippe Wojazer / Reuters



Lichterloh schlugen die Flammen aus dem Dachstuhl. Foto: Julien Mattia / dpa

Am frühen Morgen war der Brand laut Pariser Feuerwehr unter Kontrolle. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Die erschreckenden Bilder wirkten aber noch nach. Foto: Julien Mattia / dpa

Feuerwehrleute werfen einen Blick in die Kathedrale. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Das Innere der Kathedrale Notre-Dame nach dem Brand. Foto: Philippe Wojazer / Reuters



Auch am Tag danach gibt es weiter Arbeit für die Feuerwehr. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Was war die Ursache für den Brand? Foto: YVES HERMAN / Reuters

Notre-Dame wurde zum großen Teil verwüstet. Der Wiederaufbau wird dauern. Foto: YVES HERMAN / Reuters



9.53 Uhr: Das Feuer ist gelöscht – das hat die Pariser Feuerwehr mitgeteilt.

9.09 Uhr: Das Feuer ist unter Kontrolle, nun gibt es neue Prioritäten: Die Ursachenforschung. Die Ermittlungsbehörden gingen zunächst von einem Unglück aus. Es sei weiterhin unklar, warum am frühen Montagabend das Feuer in dem weltberühmten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt ausgebrochen sei, sagte der Staatssekretär im Innenministerium Laurent Nunez.

Notre-Dame-Wiederaufbau: Milliardärsfamilien wollen spenden

8.47 Uhr: Zwei französische Milliardärsfamilien sagten 300 Millionen Euro für den Wiederaufbau zu. Die Familie Pinault, die hinter dem Luxuskonzern Kering mit Marken wie Gucci steht, will 100 Millionen Euro spenden. Von der Familie von Bernard Arnault, der die LVMH-Gruppe gehört, sollen 200 Millionen Euro kommen.

Paris: Feuer in Notre-Dame ausgebrochen Paris- Feuer in Notre-Dame ausgebrochen

7.04 Uhr: Die Pariser Feuerwehr hatte angesichts des verheerenden Brandes an der Kathedrale wohl Sorge, dass die beiden Haupttürme einstürzen. Priorität der Arbeiten sei es gewesen, die Struktur der beiden Türme zu schützen, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Gabriel Plus, am Morgen.

Etwa 400 Feuerwehrleute waren an der brennenden Kathedrale Notre-Dame im Einsatz.

Foto: Julien Mattia / dpa

Man habe befürchtet, dass die Konstruktion der Türme geschwächt würde und die tonnenschweren Glocken von Notre-Dame abstürzen könnten.

Der Sprecher gab auch sonst einige Details der Löscharbeiten bekannt. So sei die Sicherung der Kunstschätze eine besondere Herausforderung gewesen.

Am Abend war bei dem Brand der Spitzturm der Kathedrale eingestürzt. Als Folge zog die Feuerwehr nach Angaben des Sprechers Leute aus dem Inneren der Kirche zurück. Stattdessen habe man dann einen Roboter eingesetzt.

6:31 Uhr: Notre-Dame zählt neben dem Eiffelturm und der Kirche Sacré-Cœur auf dem Hügel Montmartre zu den Wahrzeichen von Paris. Das sind die wichtigsten Fakten zur Pariser Kathedrale Notre-Dame.

5:10 Uhr: Der Brand in der Kathedrale Notre-Dame ist unter Kontrolle. Das erklärt die Pariser Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen nach übereinstimmenden Medienberichten. Man habe das Feuer „teilweise gelöscht.“ Übrig seien aber noch einzelne Glutnester, sagte Feuerwehr-Sprecher Gabriel Plus.

Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt, bislang wird dabei die Spur eines Unfalls verfolgt. Das Feuer sorgte weltweit für Entsetzen.

Montag, 15. April:

23.53 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist vor Ort und hat sich bereits einen ersten Eindruck von der Lage verschafft. „Das Schlimmste wurde vermieden, auch wenn die Schlacht nicht ganz gewonnen ist“, erklärt er vor Journalisten.

Staatschef Emmanuel Macron (M.) machte sich zusammen mit seiner Frau Brigitte noch am Abend ein Bild von der Lage in Paris.

Foto: Philippe Wojazer / dpa

Die Arbeit der Feuerwehrmänner habe den Zusammenbruch der Fassade und der beiden Türme verhindert. „Wir werden diese Kathedrale wieder aufbauen“, sagt er. Das sei, was die Franzosen erwarten.

23.11 Uhr: Die französischen Behörden gehen davon aus, dass sie die in Flammen stehende Kathedrale Notre-Dame vor der vollständigen Zerstörung bewahren können. Ein Vertreter der Feuerwehr sagte am Montagabend in Paris, die Gebäudestruktur sei „vor der vollkommenen Zerstörung gerettet worden“.

Das gelte auch für die beiden Haupttürme. Ein Vertreter des Innenministeriums erklärte, man sei jetzt zuversichtlicher als noch vor ein paar Stunden, dass „wir Notre-Dame retten können“. Es werde aber noch drei bis vier Stunden dauern, bis der Brand eingedämmt sei.

Lage der Kathedrale Notre-Dame in Paris.

Foto: dpa-infografik GmbH / dpa-infografik

Notre-Dame-Großbrand: Nordtürme können wohl gerettet werden

23.05 Uhr: Weltweit haben sich Politiker zu dem Brand von Notre-Dame geäußert. Unsere Sammlung: Katastrophe von Notre-Dame - Das sind die Reaktionen.

22.53 Uhr: Nach Informationen von unserem Korrespondenten geht die Polizei davon aus, dass die Nordtürme der Kathedrale zu retten seien. Laut einer vorläufigen Bilanz der Polizei gebe es außerdem keine Verletzten bei der Katastrophe.

22.51 Uhr: Immer mehr Menschen versammeln sich und beten, während die Kathedrale Notre-Dame weiter in Flammen steht.

22.18 Uhr: Die Feuerwehr zeigt sich skeptisch. Man sei sich „nicht sicher“, ob die Ausbreitung des Feuers aufgehalten werden könne. Das sagt ein Sprecher der Feuerwehr im Gespräch mit dem TV-Sender BFM und anderen Medien auf die Frage, ob die weltberühmte Kathedrale noch zu retten sei. „Die nächsten eineinhalb Stunden sind entscheidend“, erklärt der Sprecher weiter.

Notre-Dame: Vatikan bestürzt, Video zeigt Ausmaß

21.54 Uhr: Der Vatikan reagiert mit Bestürzung auf das verheerende Feuer. „Der Heilige Stuhl hat die Nachricht des entsetzlichen Brandes, der die Kathedrale von Notre-Dame, Symbol der Christenheit in Frankreich und der Welt, verwüstet hat, mit Schock und Trauer aufgenommen“, erklärt Papst-Sprecher Alessandro Gisotti.

„Wir drücken die Nähe zu den französischen Katholiken und den Einwohnern von Paris aus und sichern den Feuerwehrleuten und denjenigen, die alles tun, um diese dramatische Situation zu bewältigen, unsere Gebete zu.“

21.45 Uhr: Bewegende Szenen aus Paris. Ein auf Twitter geteiltes Video zeigt, wie sich unweit der Kathedrale Menschen versammelt haben. Sie singen das Grundgebet der katholischen Kirche – Ave Maria.

20.40 Uhr: Bei dem Brand geht die Polizei zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montagabend. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Notre-Dame: Mehrere Millionen Besucher im Jahr

20.00 Uhr: Am Abend stürzte das Dach der brennenden Kathedrale ein. Auch der kleine Spitzturm der Kathedrale brach zusammen. Unklar war zunächst, ob das Gewölbe der Kathedrale zu retten sei.

Wegen Notre-Dame-Brand: Macron verschiebt wichtige Ansprache

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich betroffen und sagte eine für den Abend geplante wichtige Fernsehansprache ab. „Notre-Dame von Paris den Flammen ausgeliefert. Emotion einer ganzen Nation“, teilte der Präsident auf Twitter mit. Er sei in Gedanken bei allen Katholiken und allen Franzosen. Wie alle französischen Mitbürger sei er an diesem Abend traurig, „diesen Teil von uns brennen zu sehen“.

19.30 Uhr: Zahlreiche Politiker haben nach dem Ausbruch des Feuers ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Notre-Dame von Paris ist Notre-Dame von ganz Europa“, schrieb EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter. „Wir sind heute alle bei Paris.“

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb auf Twitter: „Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre-Dame zu sehen.“ Er fügte hinzu: „Notre-Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden.“

Die Notre-Dame ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Paris. Mehrere Millionen Besucher zieht es jedes Jahr zu der Kathedrale, die im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité steht.

657 years of history destroyed in a couple of seconds... #NotreDame pic.twitter.com/pWOK1qAUFT — 𝐸𝓁𝒾𝓈 (@Iovexbts) April 15, 2019

Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück, die Bauarbeiten dauerten beinahe 200 Jahre an. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden riesigen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Witterung und Luftverschmutzung haben dem Baudenkmal zuletzt schwer zugesetzt. An vielen Stellen bröckelt die Bausubstanz – und das vom Staat bereitgestellte Unterhaltsbudget reicht nicht für eine umfassende Sanierung. Für die Sanierung des weltberühmten Bauwerks war vor einiger Zeit eine kirchliche Spendenaktion auf den Weg gebracht worden.

Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kritisiert indes die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender.

Traurig ist, dass es dem @ZDF keine Unterbrechung des Programms wert ist, wenn eine der bedeutendsten christlichen Kirchen der Welt brennt. Gut, dass Deutschland zur Information Privatsender hat. #qualitätsjournalismus @ntvde — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 15, 2019

